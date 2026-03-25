Zaragoza tendrá menos ocupación esta Semana Santa pero confía en la última hora: "Querríamos llegar al 72%"

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con ella la ocupación hotelera en Zaragoza. Las primeras previsiones indican un descenso ligero con respecto a años anteriores. De hecho, en la capital los datos apuntan a un 66% cuando en 2025 alcanzó un 72,81% siendo en 2024 un 81.23%.

Por otro lado, es en la provincia donde los datos son positivos siendo un 78,4%, más de cinco puntos por delante del año pasado que se situó en el 73,18%.

Así, según el sondeo realizado por Horeca Hoteles Zaragoza y provincia el día de mayor ocupación durante la Semana Santa será la noche del viernes al sábado, a la que se añade la misma cifra del sábado al domingo con un 86% de ocupación. Por su parte, en la capital, se espera una previsión de reservas del 80,12%.

Además, se prevé un ligero aumento el domingo que roza el 50%, lo que mejora las cifras.

Pero Jesús Fuentes, vicepresidenta de Horeca Hoteles Zaragoza y Provincia, ha asegurado que Zaragoza continúa siendo un atractivo turístico. "Los actos turísticos, religiosos y culturales programados para estos días animan al turismo", ha indicado.

Por otro lado, según ha indicado Fuentes, las actividades deportivas son consecuencia de que antes de Semana Santa "comience a notarse la ocupación".

Presentación de las previsiones de ocupación para Semana Santa 2026 en Zaragoza. Agencia Almozara Horeca Hoteles Zaragoza

Pero otro de los puntos positivos en lo que se refiere a la ocupación hotelera este 2026 es el turismo internacional. "El 14,38% es turismo que llega sobre todo de Francia, Inglaterra e Italia", ha explicado Fuentes. Además, en 2025 estos datos fueron del 13,45%.

Por el contrario, en la provincia, estos datos descienden para pasar de un porcentaje del 10,56% en 2025 a un 7% este año. En lo referente a Zaragoza, los visitantes llegan desde Madrid, Barcelona, Valencia, Castilla La Mancha, Aragón, Cantabria o Galicia.

Y en la provincia destacan sobre todo llegadas de visitantes nacionales de Madrid, Cataluña, Valencia, Navarra o Aragón.

Estancia Media

La estancia media también desciende tanto en la capital como en la provincia. En Zaragoza se estima que alcance los 2,06 días cuando en 2025 fue de 2,55 días y en 2024 2,21 días.

Del mismo modo, en la provincia, la estancia media prevista disminuye con respecto a años anteriores y se estima que alcance los 2,4 días cuando en 2025 se situó en 2,44 días.

Y es que, tal y como ha recordado Javier Ramos, vicepresidente de Horeca Hoteles Zaragoza y provincia, el sector hotelero es "fundamental" para el turismo y uno de los principales motores de la economía de Aragón.

Para los empresarios, aunque esta Semana Santa no presenta, en principio, buenos datos, el sector confía en recuperar visitantes en las reservas de última hora. "Querríamos llegar al menos a los datos del año anterior, el 72%", ha señalado Fuentes.

Asimismo, Horeca Hoteles Zaragoza reivindica trabajar la marca Zaragoza para recuperar el turismo en la capital aragonesa y situarla en el lugar que le corresponde como "la cuarta capital más grande de España".