La zona de moda en Zaragoza para las viviendas de uso turístico: son ya 70 en un área céntrica de la ciudad

La cuarta ciudad de España, en términos de población, no para de crecer. Una expansión a la que se han unido las nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT), el gran quebradero de las comunidades de vecinos y del sector hotelero en la ciudad.

El pasado mes de febrero desde Horeca reclamaron al ayuntamiento de Zaragoza una nueva normativa para ordenar este tipo de alojamientos. Lo reclamaron así en un informe en el que señalaban que (con estimaciones de noviembre de 2025) la capital cuenta con más de 800 VUT registradas, lo que supone alrededor de 3.000 plazas.

A esta oferta se suma una bolsa estimada de entre 200 y 290 VUT ilegales en Zaragoza ciudad, lo que apuntan que representa más de un 30% adicional sobre el parque legal.

En el mismo informe del sector se reflejaba que la facturación anual potencial asociada a esta actividad irregular podría alcanzar los 4 millones de euros en la capital.

Este mismo problema fue tema de debate en el Ayuntamiento de Zaragoza. En la comisión de Urbanismo, el concejal responsable del área, Víctor Serrano, negaba que hubiera una situación alarmante en la capital en este aspecto.

Basándose en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Serrano señalaba que, de hecho, las VUT habían descendido en noviembre de 2025 (rozando entonces el 0,24% frente al 0,26% registrado en mayo de ese mismo año).

Zonas de mayor concentración

Pese al descenso, lo cierto es que hay algunas zonas en las que este tipo de viviendas tienen más presencia que en otras. Desde el sector afirmaban que principalmente se encuentran concentradas en el Casco Histórico, en el entorno del Tubo y en el centro.

Y, según los datos del INE, la zona 'favorita' para este tipo de alojamientos es el área del mercado central y parte del barrio de El Gancho, donde ya suponen el 5% de las viviendas (unas 70 en total).

La siguiente zona de Zaragoza con mayor presencia de VUT es el área que comprende desde la calle Alfonso hasta San Felipe y la plaza del Justicia, donde las VUT son el 3,3 % (35 pisos).

Otra de las áreas donde más se concentran es entre las calles Zamoray-Pignatelli hasta Conde Aranda, donde suponen un 2 % (siendo 20 viviendas en total). En el Tubo, según el INE, hay nueve más (siendo un 3,5 % de las viviendas).

Regularización

Eso sí, la regulación de este tipo de alojamientos ha dado un giro importante en los últimos meses. Desde abril de 2025, la normativa exige contar con la aprobación expresa de la comunidad de vecinos, quedando prohibida esta actividad si no se alcanza un acuerdo en junta de propietarios.

Además, la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal introduce nuevas condiciones. Aunque no afecta a las viviendas turísticas que ya contaban con permiso previo, el artículo 17.12 permite a las comunidades imponer cuotas especiales o incrementar los gastos comunes a estos propietarios, con un límite del 20%.

El objetivo es compensar el mayor desgaste que genera el uso turístico, especialmente en zonas comunes como ascensores o portales, así como minimizar el impacto en la convivencia vecinal debido al constante tránsito de visitantes.