Marisa Gaspar ya forma parte del Ayuntamiento de Zaragoza: "Soy huérfana de Vox, está absolutamente contaminado"

"Soy Marisa Gaspar y soy concejal independiente, no vengo ni como número 16 del PP ni como 4 de Vox". Así de contundentes han sido las palabras de la nueva edil del Ayuntamiento de Zaragoza, quien ha tomado posesión este lunes en el salón de plenos.

Gaspar ha recogido esta mañana su acta concejal -en sustitución del exportavoz de Vox, Julio Calvo- "desde el profundo respeto de la Institución y con humildad, pero con resolución clara y los mismos valores que en 2023", cuando se distanció del que fue su partido. Su compromiso, dice, es ahora para con "los vecinos y el futuro de la ciudad" defendiendo una política lejos "del actual espectáculo de reproche".

La concejal díscola de Vox no estará sola. Ha explicado que su equipo estará formado por "personas voluntarias y convencidas de que la política debe hacerse fuera de los despachos y que no busquen hacer carrera profesional de ello".

Eso sí, pese a que sus valores siguen "intactos", la nueva edil se sentará en la bancada de la izquierda, donde parece ser que "hay más espacio". Así quedará posicionada en los plenos y comisiones frente a los de Abascal, partido del que dice sentirse "huérfana" y "muy apartada" por su estructura "absolutamente contaminada".

Ha señalado que, actualmente, "se encuentra bien con todo el mundo", aunque, durante el acto de esta mañana, los concejales de Vox no "hayan tenido tiempo" de saludar a Gaspar. "Ellos son los que quieren marcar distancia, no yo", ha declarado a los medios de comunicación.

Así, ha dejado claro que su intención es "promover el consenso y aprobar las iniciativas que sean buenas para la ciudadanía". Por ello, asegura que tenderá la mano "a todos los grupos", independientemente de las siglas políticas.

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