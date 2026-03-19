El regalo de Ámbar para los vecinos de San José, donde nació hace 125 años: "Un gesto de vuelta para nuestro barrio"

El distrito de San José estrena este jueves la renovada plaza Acequia de Ontonar, en un proyecto impulsado desde El Bosque de los Zaragozanos en colaboración con La Zaragozana, quien ha querido regalar este nuevo parque al barrio donde nacieron "hace 125 años".

Se trata de un espacio urbano junto a su antigua fábrica, que se revitaliza dotándolo de sombra, plantas aromáticas, nuevos bancos y juegos infantiles singulares.



La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha recordado que este proyecto es un ejemplo de "las diferentes modalidades de El Bosque de los Zaragozanos, un proyecto que tiene que servir para regenerar tanto el entorno periurbano como el urbano. Hasta ahora -ha explicado- la mayor parte de los proyectos de plantación han sido en terrenos que rodean Zaragoza. Esta que hoy se pone a disposición del distrito combina aún más el disfrute ciudadano con la creación de espacios verdes y de sombra, siempre necesarios y muy demandados por los vecinos".



Al acto han asistido, además, la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; la consejera de Cultura, Educación y Turismo y presidenta de la Junta de Distrito de San José, Sara Fernández; el director de ECODES, Juan Ortiz, y Enrique Torguet, director de comunicación, relaciones institucionales y ESG de Grupo Agora.

Torguet ha explicado que este "gesto de vuelta" hacia el barrio donde ha crecido Ámbar consiste en hacer de la plaza "un lugar para quedarse y no solo para pasar, como hasta ahora sucedía".



Natalia Chueca ha explicado que esta plaza es "el ejemplo de una Zaragoza que mejora barrio a barrio; una Zaragoza más verde, más sostenible y más cercana a las personas; una Zaragoza que cuida tanto los grandes proyectos como los espacios cotidianos que forman parte de la vida de los vecinos". Ha hecho también referencia a la colaboración con La Zaragozana: "Ámbar forma parte de la historia de Zaragoza. Y esta plaza demuestra, una vez más, que también quiere formar parte de su futuro".



La renovación ha incluido la plantación de ocho nuevos árboles, entre ellos cuatro arces, dos tilos, un ciruelo y una morera. También numerosos bloques de arbustivas.

El espacio también cuenta con tres nuevos juegos infantiles de carácter singular: un columpio-péndulo gigante; un juego de trepa con cuatro grandes cunas-nido y estructuras de cuerda para trepar; y un circuito de equilibrio compuesto por traviesas de madera. También se han renovado todos los bancos de la plaza.

Además, el perímetro del espacio se llenará de colorido gracias a una intervención de arte urbano que se va a realizar en los próximos días en colaboración con el Área de Cultura y el Festival Asalto que completará la ya existente realizada por la artista Marta Peña.



En este caso, será realizada por el creador Diego Vicente. Su diseño se basa en tres ejes conceptuales: Juego, Entorno y Convivencia. Tal y como explica, "la plaza es un espacio de encuentro donde distintas generaciones y vecinos comparten el día a día. El mural propuesto busca reforzar la identidad del barrio y hacer de la plaza un lugar más acogedor, vivo y cercano".

El presupuesto de este nuevo espacio de El Bosque de los Zaragozanos es de unos 50.000 euros, que han sido sufragados en parte por La Zaragozana como empresa asociada a este proyecto de naturalización urbana y periurbana. La Junta de Distrito aporta los 12.400 euros de la intervención de arte urbano.



El Bosque de los Zaragozanos está actualmente en su quinta temporada de plantaciones habiendo superado ya la cifra global de 205.000 árboles y arbustos plantados en una superficie de más de 230 hectáreas. El objetivo para esta nueva campaña es trabajar en hasta 50 hectáreas más y 50.000 árboles y arbustos.