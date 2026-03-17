Las nuevas líneas ci3 y ci4 de Zaragoza cumplen un año: los buses suman ya los 8 millones de validaciones

Hace ya un año que las nuevas líneas Circulares Ci3 y Ci4 comenzaron a funcionar en la ciudad. Se suman así 365 días en los que los buses de estos recorridos ya se han consolidado como unos de los más usados en la red de autobús urbano de Zaragoza.

Hasta el día 28 de febrero, según los últimos datos recopilados por el área de movilidad, ambas líneas ya sumaron prácticamente 8 millones de validaciones. En concreto, 7.846.658 personas validaron su tarjeta o abono, o compraron un billete sencillo. De ellas, la Ci3 fueron 4.155.398, mientras que la Ci4 fueron 3.691.260.

"El incremento de usos ha sido progresivo desde su puesta en marcha, por lo que será ya el año próximo, con los datos más consolidados, cuando se pueda hacer una valoración completa y una comparativa adecuada con el resto de líneas de la red", ha señalado la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes. La Ci3 mueve cada mes, actualmente, a casi 400.000 personas, mientras que la Ci4 a unas 350.000.

Gaudes ha valorado este martes, día en el que se cumple un año de la puesta en marcha de estas líneas, muy positivamente estos datos. "Se ha demostrado que era pertinente poner en marcha estas nuevas líneas, un compromiso adquirido y cumplido por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Se han generado nuevas conexiones que eran necesarias entre las márgenes derecha e izquierda del Ebro, así como con la Estación Intermodal", ha asegurado.

Gaudes ha recordado que, además de estas líneas, se ha mejorado la 36 y se ha ampliado la 38, al quedar la línea 24 incluida en el actual trayecto de las circulares nuevas. "La suma de viajeros de estas líneas en febrero de este año, en comparación con febrero del año pasado, es también reveladora, ya que se está transportando a un 6,5% más de viajeros que con las combinaciones anteriores", ha explicado Gaudes.

Unión de ocho distritos

A la espera de la licitación del futuro contrato, y reordenando los medios existentes, las líneas Ci3 y Ci4 mejoran de manera sustancial las conexiones en transporte público entre al menos ocho distritos urbanos: La Almozara, Casco Histórico, Arrabal, Actur, Las Fuentes, San José, Universidad y Delicias.

Las nuevas Circulares facilitan, por ejemplo, la conexión con la Estación Intermodal de Delicias, que ha experimentado en los últimos años un gran incremento en su oferta y tráfico ferroviario y por carretera, tras la liberalización de distintos trayectos y el aumento general del uso del transporte público tras la pandemia.

El otro gran foco de usuarios previstos, y que irán incrementándose a medio plazo, son los desarrollos residenciales de la Margen Izquierda, en zonas como el Barrio de Jesús y todo el entorno del Paseo de la Ribera.

Al proyecto de las circulares hay que sumar la ampliación de la línea 38, que se adentra en Valdefierro para ofrecer una nueva ruta de llegada y salida del barrio y que, en su núcleo final, comparte trayecto con la línea 36.