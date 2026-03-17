Blanca Solans, concejal de Hacienda en Zaragoza: "Reducir la deuda nos permite invertir más en barrios y servicios públicos"

Blanca Solans (1973) es concejal de Hacienda y Fondos Europeos en Zaragoza desde 2023. Asegura que durante este periodo ha sido "muy ilusionante sacar adelante los presupuestos de cada ejercicio".

También, destaca como logro que "desde junio de 2019 el Consistorio zaragozano ha conseguido reducir su deuda en un 36% desde junio de 2019, pasando de 830 millones a los actuales 532". Un "logro" que dice beneficiar a todos los ciudadanos, quienes "notan la mejora de infraestructuras municipales y en nuevas inversiones en los barrios".

De todas las cuentas cerradas, insiste en que las de este 2026 son "las mejores de la historia". Entre otras cosas, "por el notorio aumento del gasto en Vivienda, Movilidad y Políticas Sociales".

Zaragoza cerró el 2025 con una reducción de la deuda de 36 millones. ¿Cómo lo ha hecho el Ayuntamiento?

Es importante destacar que el Ayuntamiento ya lleva desde el año 2019 una inercia muy fuerte en cuanto a reducción de deuda. En estos años con nuestra alcaldesa también se ha potenciado y se le ha dado continuidad a lo que es una marca en el Partido Popular: tener muy en cuenta la gestión eficiente de los recursos y, sobre todo, el control que no sea excesivo de endeudamiento

Reducir deuda suele asociarse a recortes, pero ustedes hablan de récord de inversión: ¿cómo se compagina rebajar la deuda con mantener e incluso aumentar la inversión en la ciudad?

Es un binomio. Cuando el endeudamiento es excesivo se produce justo lo contrario: se convierte en un lastre para la inversión. Si una administración tiene mucha deuda, tiene que destinar cada vez más dinero al pago de intereses y amortizaciones. Eso reduce la capacidad presupuestaria para dedicar recursos a políticas públicas, como servicios sociales o infraestructuras.

Por otro lado, lo que se produce es que se rompen unos ratios que las administraciones locales deben tener muy en cuenta, que es el ratio entre los ingresos corrientes. Es decir, qué ingresos nos llegan al Ayuntamiento y qué gastos corrientes hay. Cuando se rompe la paridad es cuando se requiere de la tutela de otras administraciones públicas.

Y esto es lo que en este periodo, con nuestra alcaldesa Natalia Chueca, hemos invertido. Hemos salido de la tutela financiera, nuestros ingresos corrientes y nuestra deuda ahora tienen un equilibrio mejor, con lo cual tenemos más capacidad para el gasto en políticas, destinamos menos recursos públicos al pago de intereses y menos amortización.

"Hemos salido de la tutela financiera, nuestros ingresos corrientes y nuestra deuda ahora tienen un equilibrio mejor"

¿Y ello en qué se traduce?

Cuando lo enfocas desde el punto de vista de la inversión, requieres o tienes más margen de maniobra propia para destinarlo a las inversiones. En este caso, la orientación de la ejecución presupuestaria en inversiones no solamente obedece a la importancia que tiene bajar la deuda, sino también a que el Ayuntamiento, desde el punto de vista de la gestión económica y también de la gestión propiamente dicha, ha conseguido un ritmo muy elevado para aumentar considerablemente la ejecución presupuestaria.

Y, cuando tenemos una ejecución presupuestaria en inversiones altas, significa que el Ayuntamiento es capaz de aplicar los recursos para que durante el año se lleven a cabo y no queden en el excel del presupuesto o en el anuncio de un político.

¿Qué papel han jugado los fondos europeos y la captación de financiación externa en este saneamiento de las cuentas?

Ha sido una combinación de factores. Por un lado, una política de control del endeudamiento y de saneamiento de las cuentas municipales. Por otro, una estrategia muy activa en la captación de fondos europeos, especialmente los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Estos recursos han permitido financiar proyectos importantes y aumentar la ejecución presupuestaria. Eso sí, también han supuesto un reto, porque los proyectos tienen calendarios muy exigentes y requieren una gran coordinación entre las áreas municipales.

Por lo tanto, creo que responde muy bien a esa inquietud. Positivamente, ha sido una fuente de financiación complementaria a la propia financiación tradicional, por decirlo de alguna forma, que es la financiación derivada de los préstamos bancarios.



Hablando de los fondos europeos, deben estar ejecutados y justificados mayoritariamente antes de agosto de 2026. ¿Se llega a tiempo o en algún proyecto va a haber que correr?

El balance es muy positivo. En 2025 alcanzamos un nivel de ejecución cercano al 90%, que es un porcentaje muy alto. Algunos proyectos importantes, como la recuperación del río Huerva o el desarrollo de Giesa, seguirán ejecutándose hasta 2026.

También hemos trasladado al Gobierno de España la necesidad de flexibilizar algunos plazos, ya que hay proyectos complejos que dependen de factores externos, como las condiciones meteorológicas o las propias obras de ingeniería.

Digamos que, de no llegar en algunos, ¿se pediría más tiempo?

Sí, siempre se plantea, conforme las ejecuciones de las distintas obras y proyectos van transcurriendo y los problemas que van surgiendo, pues de alguna forma se pueda trasladar y se puedan solicitar ampliaciones. Cabe recordar, por ejemplo, que recientemente hemos tenido uno de los inviernos más lluviosos que recordamos.

Por parte del área de Hacienda, siempre estamos pendientes de los plazos y de trasladar al Ministerio, cuando sobrevienen circunstancias que no están en nuestra mano, para que sean conscientes de las dificultades que tiene sacar adelante este tipo de proyectos.

Es fácil a veces diseñarlos desde despachos que no están implicados directamente con la gestión municipal, pero tienen una gran complejidad. Por ejemplo, en el caso del río Huerva se trata de una obra que tiene muchos perfiles y que ha sido un desafío de ingeniería, ya que se ha tenido que dotar de saneamientos que estaban pendientes en la ciudad.

"Es fácil a veces diseñar proyectos desde despachos que no están implicados directamente con la gestión municipal, pero tienen una gran complejidad"

¿En qué se traduce para un vecino de Zaragoza que el Ayuntamiento tenga hoy menos deuda y menor carga financiera?



Desde 2019 hemos reducido la deuda en unos 3,5 millones de euros al mes. Eso tiene un efecto muy claro: pagamos menos intereses. Por ejemplo, en el presupuesto de 2026 el gasto en intereses de la deuda se ha reducido un 35%. Ese dinero se puede destinar a otras políticas municipales, como servicios sociales o inversiones en la ciudad.



Hablan de menor presión fiscal, más inversión y menos deuda, ¿puede concretar en qué se nota eso en los barrios, en los servicios públicos o en las políticas sociales?

Los ciudadanos lo notan en la mejora de infraestructuras municipales y en nuevas inversiones en los barrios. Se están renovando instalaciones deportivas, escuelas infantiles y equipamientos públicos. También se están recuperando edificios que estaban cerrados o sin uso para darles nuevas funciones.

Un ejemplo es el proyecto de Giesa, donde un antiguo espacio industrial se transformará para impulsar la economía audiovisual. O la recuperación del río Huerva, que es una inversión estratégica que tendrá beneficios para la ciudad durante muchos años.



A nivel de impuestos, ¿en qué cree que pueden cambiar los grandes proyectos en Zaragoza?

La alcaldesa tiene un compromiso electoral claro de no subir los impuestos municipales y lo hemos cumplido. Los principales tributos locales, como el IBI, el impuesto de vehículos o la plusvalía, no se han incrementado.



Y el agua y las basuras ¿se volverán a actualizar conforme al IPC de cara al próximo año?



Es importante distinguir entre impuestos y tasas. Las tasas no tienen una función redistributiva, sino que están vinculadas al coste del servicio que se presta.

En Zaragoza hemos hecho un esfuerzo por actualizar estas tasas para acercarlas al coste real del servicio, ya que antes no llegaban a cubrirlo. Actualmente están por encima del 90% de cobertura, lo que permite mantener y mejorar estos servicios.



Todos los presupuestos de esta legislatura han salido adelante, ¿creé que habrá otro acuerdo de cara al 2027?

Bueno, el calendario generalmente aborda primero la confección de las ordenanzas y un poquito más tarde ya se empezará a trabajar ya en los nuevos escenarios presupuestarios.

Como consejera de Hacienda y Fondos Europeos, para mí siempre es ilusionante abordar estos compromisos económicos y que llevan también consecuencias en lo que es el análisis de las políticas municipales. Cada año los desafíos que tenemos que llevar a cabo son diferentes, las necesidades que pueden plantearse en cada momento requieren de decisiones que hay que abordar y como máxima responsable en esta área pues siempre lo abordo con gran ilusión y como un reto nuevo para llevar a cabo.



Más allá de las grandes cifras… ¿por qué es, el de este 2026, el mejor presupuesto de la historia?



Por varias razones. En primer lugar, por su volumen, acorde con una ciudad como Zaragoza, que es la cuarta ciudad de España. En segundo lugar, porque son los primeros presupuestos sin tutela financiera de otras administraciones, lo que demuestra que el Ayuntamiento tiene unas cuentas más saneadas.

Además, incluyen un fuerte impulso a la inversión, con más de 120 millones ejecutados y 128 millones previstos, así como un aumento significativo del gasto en vivienda, movilidad y políticas sociales.

"Son los primeros presupuestos sin tutela financiera de otras administraciones, lo que demuestra que el Ayuntamiento tiene unas cuentas más saneadas"





Y, hablando un poco sobre negociaciones recientes… ¿económicamente cuanto se puede reducir la estructura del ayuntamiento?



Estamos todavía en una fase inicial de estudio. El objetivo no es solo reducir entidades, sino simplificar la administración, eliminar burocracia y hacer los procedimientos más ágiles para los ciudadanos.

La alcaldesa está muy comprometida con modernizar la administración municipal, apoyándose también en la tecnología para facilitar los trámites y mejorar la eficiencia.