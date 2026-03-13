Uno de los solares más cotizados de Zaragoza se transformará en nueva vivienda: serán un total de 10 pisos con 2 y 3 dormitorios

La fachada 'colgante' donde se levantarán las nuevas viviendas en el Coso. E.E Zaragoza

Suma y sigue. La vivienda en Zaragoza no para de crecer. Arcosur, avenida Cataluña, parque Venecia... prácticamente toda la ciudad se encuentra en expansión.

Incluso el centro, donde las promotoras encuentran algún que otro rincón abandonado para devolverlo al día a día de la capital.

Ejemplo de ello es Construcciones Alfonso Sánchez (CAS), promotora inmobiliaria zaragozana que vio una oportunidad de crear pisos en el solar vacío que se encuentra en el número 9 del Coso. Aunque del edificio que antiguamente ocupaba el espacio ahora solo queda una fachada 'colgante' que, en la actualidad, se encuentra llena de andamios.

Los trabajos empezarán dentro de cinco meses, por lo que desde la constructora ya están dando los últimos pasos para poder iniciar las obras. Aunque, por el momento, desde la constructora aseguran que el proyecto de viviendas no está finalizado y son muy pocos los detalles que se conocen por el momento.

Como que serán un total de 10 viviendas de dos y tres dormitorios, en las que la promotora busca ofrecer "buenos acabados y calidades" a los posibles compradores. Además, el edificio también tendrá espacio para zonas comunes, pero desde CAS todavía no han especificado cuáles serán los servicios extra que encontrarán los vecinos.

Lo que sí está claro es que la fachada se quedará como parte del nuevo edificio, ya que esta está catalogada y protegida por Patrimonio, por lo que se deberá respetar su forma al 100%.

Agua, Luz y Vida

Además, parece ser que la idea del proyecto es dar continuidad con el resto de viviendas que la constructora ha llevado a cabo en la comunidad. La más reciente la Residencial Agua, Luz y Vida, una promoción en Cuarte de Huerva de 22 villas de lujo que cuentan con precios que parten desde los 750.000.

Estas viviendas se ejecutaron en dos fases, la primera de ellas con 12 casas unifamiliares que ya están vendidas en su totalidad. Todas las viviendas cuentan con 450 metros cuadrados útiles repartidos en 4 plantas, con ascensor y 4 o 5 dormitorios según tipología.

Además, siguiendo con su línea de 'alto standing', disponen de piscina privada en ático con terraza solárium. También cuentan con terraza y jardín en la planta baja, además de tener una barbacoa instalada y una bodega con luz natural, climatizada, con aseo y acceso directo desde el garaje privado con tres plazas de aparcamiento.

Agua, luz y vida es intimidad, lujo silencioso y exclusividad. Además de sus espacios exclusivos y amplios las villas disponen de domótica integrada smarthome, aerotermia que aporta eficiencia y bajo consumo apoyada por placas fotovoltaicas, ventilación mecánica con recuperación de calor, ascensor en cada vivienda, vidrios triples de grandes prestaciones y gran espesor de aislamiento térmico.

Todos los detalles han sido cuidadosamente pensados para ofrecer una experiencia de vida excepcional. Desde puertas de suelo a techo, a grandes superficies de armarios y baños con diseños a medida, entre otras características únicas.

La urbanización interior cuenta con servicios propios de piscina exterior, juegos infantiles, zonas verdes y gimnasio equipado (Technogym, con entrenador virtual).



Todo un lujo que trasladarán, de otra manera, al pleno centro de Zaragoza en un emplazamiento icónico que busca ser ocupado por nuevos vecinos.