Zaragoza refuerza las charlas sobre seguridad vial a jóvenes y mayores: "Son el grupo más vulnerable de peatones"

El peatón y, concretamente, el ciudadano joven y mayor, es el grupo más vulnerable en los posibles accidentes de tráfico que se puedan dar en la ciudad. Así lo ha señalado la concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, este jueves, durante la presentación de la campaña 'ConVivencia Vial', un ambicioso proyecto que arrancó a finales de 2025 y que tiene como objetivo incidir y recordar las buenas prácticas necesarias para limitar, en lo posible, el número de accidentes de tráfico de diferente tipo que suceden en una gran ciudad como Zaragoza.



La iniciativa, que ha sido presentada también por la consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, y la directora de Los Tranvías de Zaragoza, Ana Moreno, cuenta con la colaboración de Los Tranvías de Zaragoza y el apoyo de Avanza. De manera transversal, también participan en la misma Policía Local (a través de su Departamento de Educación y Seguridad Vial), Juventud y Mayor.

Ahora, la campaña se extiende a los centros escolares, en relación directa con las tradicionales Jornadas Escolares que cada curso organizan Los Tranvías de Zaragoza. Además, están previstas actividades divulgativas a lo largo del mes de abril en al menos dos centros de mayores y en espacios del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza.

La campaña incorpora, además, nuevos elementos gráficos para diferentes soportes y cuñas de radio que reproducen diferentes situaciones cotidianas en las que tanto peatones como conductores de diferentes tipos de vehículo (coches, bicicletas, patinetes o motos) reciben la sugerencia de interactuar con empatía y respeto mutuo frente a hacerlo de manera crispada o incluso peligrosa.

Este curso, coincidiendo con la campaña de Convivencia Vial, se ha dado un nuevo impulso a las Jornadas Escolares que realiza el Tranvía de Zaragoza con la colaboración del Ayuntamiento. El contenido hace hincapié en cuestiones de seguridad como cruzar por los pasos habilitados; respetar la semaforización; no distraerse en la vía pública con el móvil; esperar detrás de la franja amarilla de seguridad en la parada del tranvía; ir sujeto en un asidero al viajar de pie; y otras cuestiones clave para prevenir situaciones de riesgo.



Esta formación se lleva a cabo de forma participativa, donde se plantea a los estudiantes distintas situaciones para que debatan quién está incumpliendo la normativa vial y en qué medida. En la edición de este año, la número XV, se ha modificado íntegramente la presentación, haciendo valer la experiencia acumulada en el Tranvía sobre las situaciones más comunes e incorporando diseños originales de la actual campaña ConVivencia Vial.

Por primera vez, además, todos los alumnos participantes van a recibir un detalle en el que se incluye un elemento de visibilidad, así como una chapa y un recortable del tranvía. Asimismo, los alumnos participantes van a participar en la realización de un diseño gráfico basado en la reinterpretación de la campaña ConVivencia Vial. Los diseños ganadores se proyectarán en los mupis digitales situados a lo largo del trazado de la Línea.

Asimismo, se han incluido este curso premios para las tres clases mejor clasificadas, que incluyen packs de visibilidad (gorras, mochilas y brazaletes), tarjetas de viaje y, para el centro ganador, cinco suscripciones anuales para ChatGPT Business.



La iniciativa se desarrollará entre el 20 de marzo y el 8 de mayo, y a día de hoy ya hay inscritas clases de 18 centros educativos, tanto públicos como privados, sumando más de 1.300 alumnos. Todavía es posible inscribirse siguiendo las bases que han sido enviadas a todos los centros de la ciudad de Primaria y Secundaria, incluyendo sus barrios rurales.



Las Jornadas Escolares de Seguridad Vial son la iniciativa más longeva del Tranvía de Zaragoza, solo interrumpidas durante la pandemia. Durante las mismas, se ha dado formación a más de 35.000 estudiantes de Primaria y Secundaria en colegios e institutos, tanto públicos como privados, de Zaragoza.

Otras acciones complementarias

Además de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Zaragoza está organizando varias sesiones informativas y lúdicas dirigidas tanto a personas mayores como a jóvenes, utilizando para ello los respectivos centros municipales. En ambos casos, y con asesoramiento de técnicos especialistas en seguridad vial y educación, el objetivo es sensibilizar sobre la autoprotección necesaria a la hora de caminar o circular por las calles de la ciudad, prestando atención a la señalización y al resto de personas y vehículos que nos rodean.



Las charlas se han diseñado de manera que tengan un alto componente lúdico y participativo, a través de juegos, representaciones de situaciones reales, etcétera. Este tipo de acciones tendrán continuidad con otras iniciativas que se irán programando a lo largo de la primavera. Los Centros de Mayores de Almozara y Laín Entralgo (30 de abril) son los primeros que ya tienen fechas concertadas.



ConVivencia Vial se complementa, además, con el trabajo que, también desde hace años, realiza la Policía Local a través de su Departamento de Educación y Seguridad Vial. Por las instalaciones del antiguo Cuartel de Palafox pasan cada año miles de escolares a los que se ofrece una formación que combina la teoría con la práctica, esta última en el circuito permanente allí instalado.