Alerta por la crecida del río Huerva en Zaragoza: la CHE espera algunos daños por desbordamientos

Pueblos de la ribera del Huerva tras las tormentas de octubre de 2025 E. E.

Como consecuencia de las precipitaciones de los últimos días, se está produciendo una crecida importante en el río Huerva cuyo máximo de caudal todavía está por alcanzarse en la cuenca alta de dicho río, aguas arriba del embalse de Las Torcas.

El estado de llenado es importante tras haber estado reteniendo la crecida de la cuenca alta desde el 5 de marzo, pero la persistencia de las precipitaciones, que han acumulado cantidades próximas a 100 litros/metro cuadrado en menos de 48 horas, ha obligado al embalse a incrementar vertidos al río, cuyo resultado se observa en la estación de aforo A124.

Con estos datos, están avisados los servicios de Protección Civil, dado que esperan algunos daños por desbordamientos en el tramo medio.

A su vez, el embalse de Mezalocha ha incrementado también su vertido al río con el objetivo de incrementar su resguardo antes de que le llegue el agua procedente del embalse de Las Torcas. De este modo, a lo largo de este sábado se irá incrementando el caudal en el tramo bajo del Huerva hasta los 25 metros cúbicos/segundo.

Las próximas actuaciones vendrán condicionadas por la persistencia de los caudales altos entrantes a Las Torcas. Como consecuencia, a lo largo de la mañana de este sábado se volverá incrementar el vertido de Las Torcas.

El objetivo es utilizar el volumen disponible que le queda a Las Torcas para reducir la punta de la avenida procedente de la cabecera o, en todo caso, retrasar al máximo el incremento de caudales y dar margen a posibles actuaciones.

Este nuevo incremento en el vertido de Las Torcas obligará muy probablemente a incrementar vertidos también a Mezalocha, ya durante la tarde de este sábado, de modo que, avanzada la tarde o la madrugada se alcanzarán 30 metros cúbicos/segundo en el tramo bajo del Huerva, caudal que podría empezar a producir incidencias relevantes.

Ante ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha activado la fase de alerta y el nivel amarillo del Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil (PEMUZ) por riadas en el río Huerva.

En concreto, se activa tras superar los 21 metros cúbicos/segundo y, debido a la variabilidad del caudal del río Huerva en temporada de tormentas, no es posible fijar por el momento la desactivación.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se recomienda a los ciudadanos no acercarse a las orillas del río Huerva y extremar las precauciones respetando las señalizaciones colocadas.

En el resto de los ríos de la cuenca del Ebro que se encuentran dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, la situación hidrológica tiende a normalizarse. No obstante, tendrán tendencia ascendente o caudales moderados tramos de río como el Jalón medio y bajo, el Huecha y el Queiles, así como, el Aguas Vivas, Martín, Matarraña y algunos cursos fluviales del Guadalope aguas arriba de los embalses.