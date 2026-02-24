Zaragoza acerca la Semana Santa a los más pequeños con una guía infantil con IA: actividades, historia y arte

Cuenta atrás para que las calles de Zaragoza se llenen con más de 16 mil cofrades, multitud de pasos y símbolos culturales con la Semana Santa. Y es que se trata de una de las festividades más importantes no solo para mayores, sino también para los más pequeños.

Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Coordinadora de Cofradías han presentado este martes 'El Cofrade Infantil de Zaragoza', una publicación que busca acercar a los niños y niñas las tradiciones de la Semana Santa zaragozana.

Un proyecto que combina conocimientos históricos, artísticos y patrimoniales con un lenguaje atractivo e ilustraciones creadas con inteligencia artificial que muestran pasos, hábitos o espacios emblemáticos.

En concreto, si se explora el interior de la guía, aparecen muchas curiosidades sobre la Semana Santa. Desde cómo surge, quiénes son los protagonistas, los instrumentos que se utilizan o las diferentes cofradías que hay en la capital aragonesa.

Además, cuando se llega al final, hay diversas actividades para que los más pequeños aprendan con sopas de letras o coloreen símbolos de esta Fiesta de Interés Turístico.

De esta manera, se han publicado 3.000 ejemplares, que se distribuirán desde las Oficinas de Turismo el Día de la Exaltación Infantil, que se celebra el 7 de marzo.

Toda una adaptación pedagógica para atraer tanto a los jóvenes como a los niños y niñas y crear un puente entre las diferentes generaciones.

Una festividad entre generaciones

Al acto de la presentación de la guía han asistido la concejala de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y el presidente de la Junta de la Coordinadora de Cofradías, Ignacio García, quienes han asegurado lo importante que es esta festividad para Zaragoza.

"La Semana Santa de Zaragoza es uno de los grandes referentes culturales, religiosos y turísticos de nuestra ciudad", ha apuntado Fernández.

Por su parte, el presidente de la Junta de la Coordinadora de Cofradías, ha enfatizado en la importancia de impulsar este tipo de propuestas para acercar la riqueza de la Semana Santa a las familias.

"A lo largo de generaciones, las cofradías han sabido mantener vivo un patrimonio que no solo tiene un profundo significado espiritual, sino también artístico, histórico y social", ha comentado.

El proyecto cuenta también con la colaboración del Ámbito Cultural de El Corte Inglés, que acogerá actividades complementarias.

Por otro lado, Zaragoza Turismo ya editó un folleto familiar que tuvo una gran acogida en 2009. "Ahora damos continuidad a aquella experiencia con un formato más dinámico, visual y pedagógico", ha precisado Fernández.

Presentación de la 'Guía Cofrade Infantil de Zaragoza'. E.E

Además del apoyo de Zaragoza Turismo, esta iniciativa ha sido impulsada por la Vocalía de Cultura de la Junta Coordinadora de Cofradías.