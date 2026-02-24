Sorpresa en Zaragoza con el nuevo animal de la ribera del Ebro: "La gente pensaba que eran ratas grandes"

No es fácil ver un siluro en el Ebro, requiere paciencia y concentración. No obstante, se pueden ver cuando suben a la superficie para comerse una paloma, una grata sorpresa, pero nada fuera de lo común.

Lo que ha llamado la atención ha sido el avistamiento de nutrias. Manuel, vecino de Zaragoza, suele pasear por la zona del puente de piedra a última hora de la tarde, vio a las nutrias y no dudó en sacar la cámara para fotografiarlas.

"Eran aproximadamente las 7 y media de la tarde, cuando vi un grupito de personas mirando al río abajo, a la zona del puente de piedra, en los bajos del arrabal, y la gente pues comentaba que había unas ratas grandes, yo me reía porque de ratas nada, me di cuenta de que eran nutrias por la forma que tienen y como actuaban", ha explicado Manuel.

Una nutria con sus crías en la ribera del Ebro. Manuel F. Minaya

Según explica, lo quevio fue una escena propia de un documental de naturaleza. La madre nutria luchaba contra la corriente mientras protegía a sus dos crías.

Manuel describe que el animal "hacía como los mamíferos: los coge dándoles una especie de mordisco en la nuca y los subía del agua a la tierra firme, a los bloques de piedra del puente".

El zaragozano asegura que la experiencia fue emocionante. "Fue emocionante porque después de las cosas que tengo yo grabadas ahí con los castores y todo esto, pues ahora encontrarme con las nutrias... Yo sabía que había, porque ya hace unos años una madrugada, vi una en la arboleda de Macanaz, pero no le di tanta importancia y no pude hacer fotos. Y anoche sí", cuenta entusiasmado.

Reconoce que las condiciones técnicas no fueron las mejores. "La calidad no es muy buena porque la escasez de luz era muy grande. Tuve que subir el ISO a 25600 y tirar con un teleobjetivo de 500 milímetros a pulso; la verdad es que se hace un poco difícil, por eso no tienen tanta calidad", explica.

Las nutrias europeas (Lutra lutra) son mamíferos autóctonos de los ríos de la Península Ibérica, incluida la cuenca del Ebro, pero desaparecieron en gran parte del tramo urbano de Zaragoza durante décadas debido a la degradación del hábitat, la contaminación y la presión humana.

En los últimos años, sin embargo, han vuelto a detectarse tanto rastros como avistamientos directos en el Ebro y sus canales dentro de la ciudad, desde el puente de Piedra hasta otros tramos urbanos. Parece ser que la última vez que se vieron a estos simpáticos animales fue en 2013 y 2014.