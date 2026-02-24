Natalia Chueca, preocupada por la situación del Real Zaragoza: "Es una pena que el equipo no acompañe el auge de la ciudad"

El Real Zaragoza vive el peor momento de sus casi 94 años de historia, colista de Segunda División y a 6 puntos de la permanencia. Su futuro parece encaminado sin remedio hacia Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español.

Más allá del dolor y angustia que vive cada uno de los zaragocistas, la situación deportiva del club preocupa también a las instituciones. Así lo ha reconocido este martes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, a quien se le ha preguntado por este asunto.

“Obviamente, nos preocupa y me parece que es una pena que en un momento en el que Zaragoza está en plena transformación y auge tengamos un equipo que no acompaña el momento que vive la ciudad. Ojalá sean capaces de darle la vuelta porque Zaragoza no se merece un equipo en Tercera, creo yo”, ha defendido la primera edil.

Por su parte, la Sociedad Nueva Romareda es independiente de los resultados deportivos, ya que esta tiene como objetivo construir el Ibercaja Romareda, un estadio que la ciudad necesita no solo para que juegue el Real Zaragoza.

“Nos va a permitir que Zaragoza acoja el mundial en 2030 y que la cuarta ciudad de España tenga un estadio referente que pueda acoger también otras competiciones nacionales e internacionales que ahora nunca pueden venir a Zaragoza”, ha explicado.

Presupuestos

Por otra parte, entre los asuntos de actualidad, la alcaldesa de Zaragoza ha respondido sobre el avance de la negociación del presupuesto de la ciudad, aunque “no hay más novedades” con respecto a la mesa de trabajo de este lunes.

“Estamos trabajando, para mí es importante intentar llegar a un acuerdo, pero no a cualquier precio”, ha declarado Chueca, que no renunciará a que los zaragozanos pierdan 22 millones de euros de las ayudas al transporte.

“Cada día viajan en transporte público en torno a unas 500.000 personas entre el tranvía y el autobús. 500.000 personas que no tienen por qué pagar un 20% más del precio del autobús porque renunciamos a esa bonificación del ministerio, simplemente por contentar las peticiones de Vox. Ese es mi límite”, ha reflexionado.

“Yo necesito garantías de que cualquier acuerdo y modificación en la Zona de Bajas Emisiones no ponga en riesgo estas ayudas al transporte. Si somos capaces de encontrar una solución, estaré encantada de que podamos hacerlo”, ha especificado.