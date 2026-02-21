La segunda edición del Zaragoza Luce desborda el centro con miles de personas: "¡Qué divertido este año!"

La segunda edición del Zaragoza Luce ha desbordado este sábado el centro de la capital. No solo de color y brillo, sino de miles de personas que han acudido a disfrutar del museo al aire libre en el que se ha convertido el Casco Histórico de la ciudad.

Tras el éxito de su primera edición-que congregó a 278.000 visitantes y generó más de cuatro millones de euros de impacto económico- el Ayuntamiento ha apostado este año por ampliar la propuesta. El festival pasa de ocho a doce instalaciones lumínicas, suma una jornada más y podrá visitarse cada tarde de 19.00 a 00.00 horas.

Y esta edición no se está quedando atrás. Según datos del Consistorio, hasta el momento han pasado por Zaragoza Luce 125.714 personas entre la jornada del jueves y el viernes.

Una cifra que se prevé algo superior, teniendo en cuenta la marea de zaragozanos y visitantes que han colapsado el centro este sábado. Patricia López ha sido una de las muchas ciudadanas que no ha dudado en pasar la tarde "dando una vuelta por el Casco para ver todas las obras".

La joven, quien ha acudido al festival acompañada de toda su familia, confirma que tampoco faltó a la cita el año pasado, aunque declara que esta edición "es mucho más divertida". Sobre todo, porque "hay muchas más cosas interactivas y otras que te cuentan una historia", algo que hace la experiencia "más entretenida".

Los hay que se entretienen discurriendo el significado de las obras y otros que, aunque lo intentan, "no acaban de pillarlo". Es el caso de Alexia quien, pese a asegurar que este año "hay cosas muy chulas", otras, en cambio, "no se entienden muy bien, como las figuras de los hombres colgando que, aunque son muy bonitas, no se ve muy bien el significado".

Eso sí, dice que la de 'Flux' ubicada en la plaza del Justicia le ha parecido "muy original" y también la 'Earthtime 1.26' que le ha llamado "mucho la atención por los colores". "Parece una aurora boreal, es muy bonita", asegura.

Afirma que este tipo de festivales "alegran mucho el ambiente de la ciudad" y que son perfectos para "pasar una tarde entera con los amigos o la familia".