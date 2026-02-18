Vox se une con la izquierda para rechazar los presupuestos de Zaragoza y aboca a Chueca a una cuestión de confianza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, tendrá que recurrir a una cuestión de confianza si, de aquí a la próxima semana, Vox no ha cambiado de parecer. Junto a los votos de PSOE y Zaragoza en Común, los de Abascal han rechazado los presupuestos municipales para este 2026.

Lo han hecho durante la comisión celebrada este miércoles en el Ayuntamiento, donde, además, han conseguido sacar adelante todas sus enmiendas presentadas a las bases de ejecución (apoyados por la bancada de la izquierda). Aunque las propuestas y las votaciones de este miercoles deberán pasar por el pleno estraordinario de la semana que viene, donde podría cambiar la decisión final de los partidos.

La regidora solicitó a los cuatro concejales de Vox una reflexión sobre su rechazo a "los mejores presupuestos de la historia de la ciudad". Aunque, por el momento y tal como ya lo aventuró la que será la portavoz del grupo con la salida de Julio Calvo, Eva Torres, los cuatro ediles siguen manteniendo su postura.

Eso sí, pese a votar a favor de una enmienda de ZEC a las bases de ejecución -que defendía una mayor transparencia del Gobierno municipal con la oposición en la gestión del Consistorio-, ha rechazado el resto de las propuestas presentadas por la izquierda y la totalidad de las referidas a la parte de gasto.

"Pactamos un proyecto que, pese a no defender las prioridades de Vox, es el mejor de los posibles", ha declarado Torres, recordando que su 'no' se debe a "los dos escollos que todavía siguen pendientes (la ZBE y los gastos relacionados con la estructura del Consistorio)".

La concejal de Hacienda, Blanca Solans, no ha dudado en defender las cuentas de su partido, asegurando que los presupuestos son "un traductor de las decisiones políticas" y que el PP está creando "una ciudad de los colores y las luces frente al blanco y negro que propone la oposición".

Así, el Gobierno municipal ha rechazado todas las enmiendas presentadas al proyecto, tanto las del resto de grupos que "perjudicarían a la ejecución y a los ciudadanos" como las 11 presentadas por asociaciones vecinales y otras entidades. Aunque estas últimas reivindicaciones "no caerán en saco roto y serán recogidas durante el ejercicio por el resto de áreas, desde donde trabajarán en las propuestas", ha asegurado.

Torres ha criticado el "sinsentido" de invitar a la participación ciudadana en las cuentas "para luego responder prácticamente que no a todo". Unas palabras de "ternura" que la concejal socialista, Marta Aparicio, ha cuestionado preguntando de forma retórica a Torres si sus palabras significaban que iba a votar en contra de la inadmisión de las propuestas por parte del Gobierno. Ante esta cuestión, finalmente, Vox se ha abstenido.

Aparicio tampoco ha dudado en recalcar que el debate presupuestario "haya estado marcado por unas elecciones autonómicas", planteado que el posicionamiento de algunos grupos "responde más a estrategias partidistas que al interés de la ciudad". Además ha calificado de "preocupante" la posibilidad de que la alcaldesa, Natalia Chueca, hubiera estado dispuesta a aprovechar la dimisión de Calvo (portavoz de Vox) para "alterar las mayorías democráticas".

"Más grave que ir sin cinturón"

"Es mucho más grave que ir en un coche sin cinturón", ha señalado, haciendo referencia al video de Youtube de la alcaldesa en el que mostraba un día cómo es un día regidora. Ha recordado, además, que en 2023 los ciudadanos le otorgaron el Gobierno de Zaragoza Chueca, "pero no le dieron la mayoría absoluta ni la nombraron reina absoluta".

Sobre sus propuestas, ha defendido la enmienda a la totalidad para devolver el presupuesto y que el Gobierno municipal "lo rehaga" porque, a su juicio, las cuentas "agravan problemas estructurales que pueden convertirse en una amenaza real". Aparicio también ha repasado las 91 enmiendas presentadas por su grupo, muchas de ellas con "un marcado carácter ideológico, pero con propuestas que cualquier grupo comprometido con la mejora de la ciudad debería respaldar".

La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, ha definido el presupuesto presentado por el PP como "un escaparate". "Les sirve para presumir cifra récord, mientras los barrios se quejan de que no les llega ni un euro", ha criticado.

Ha defendido que las enmiendas de su grupo buscan que "se escuche a la calle", aunque únicamente han conseguido sacar adelante (con el apoyo de Vox y PSOE) la propuesta a las bases de ejecución en la que proponen que los gastos de más de 200.000 euros tengan que pasar por el pleno municipal.