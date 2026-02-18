El caudal del río Ebro en Zaragoza "ya va de bajada" y no habrá un segundo pico de la crecida

Frente a todas las previones de estos días de un segundo pico de la crecida del Ebro en su paso por Zaragoza, finalmente no será así. El pico máximo que se va a alcanzar en este episodio fue el de este martes y el caudal del río "ya va de bajada". Por ello, desde el Ayuntamiento de la capital aragonesa mandan un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos.

El pronóstico inicial de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) indicaba que el mayor pico llegaría este jueves con un caudal de 1.600 metros cúbicos por segundo, pero finalmente es inferior al esperado.

De esta forma, la concejal de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha confirmado este miércoles desde la urbanización Torre Urzáiz, el punto más afectado por la crecida, que no se va a superar el pico de este martes de 1.508 metros cúbicos por segundo, que se dio en torno a las 16.00.

En este momento, según explica, el caudal del Ebro ya va de bajada y el SAIH de la CHE informa de que es de 1.439 metros cúbicos por segundo, por lo que no va a haber un segundo pico.

Así pues, esta crecida no ha sido tan “intensa y mantenida” como avisaba la predicción, que no ha “acertado con los dos picos” y la meseta de unos tres días, pero Ruth Bravo valora que ha servido como “ensayo para todos los operadores municipales que trabajan en la emergencia”.

En cuanto a las prevenciones, además del desalojo de esta urbanización el lunes y de Los Huertos de Alfajarín este martes por la tarde, la concejal de Bomberos ha explicado que se hicieron balizaciones en el pabellón Puente y en algún camino por debajo del puente del Tercer Milenio, que ya estaba cortado al tránsito de vehículos y también se interrumpió algún paso de peatones y ciclistas por prevención.

Además, se ha vigilado que las motas más importantes, la de Monzalbarba, Alfocea y Almozara, no cuenten con ninguna filtración más allá de las de La Almozara. Igualmente, ha señalado que no hay afecciones a la población y pueden estar “todos tranquilos”.

Por tanto, de cara a quitar las limitaciones, la concejal ha matizado que irán poco a poco. Dado que la mayor afección ha sido en Torre Urzáiz, una de las prioridades será poder llevarles de vuelta a sus casas cuando comprueben que no hay afección para vivir y luego “paulatinamente quitarán balizaciones para el tránsito de vehículos y de peatones y ciclistas”.

La concejal de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, en Torre Urzáiz. Daniel Marcos Ayuntamiento de Zaragoza

Desalojo urbanización

En cuanto al desalojo de Torre Urzáiz, Ruth Bravo ha señalado que Bomberos, Protección Civil, Policía Local y servicios sociales acudieron a hablar con las familias y aquellas que requirieron una alternativa de alojamiento, se les dio.

En este aspecto, ha explicado que la alcaldesa de Movera ha confirmado que el pabellón del barrio está abierto y algunos vecinos han accedido allí a ducharse.

En Torre Urzáiz hay inundación en caminos y parcelas de esa urbanización y hay viviendas afectadas aunque la inspección se hará a posteriori.

De las 80 personas evacuadas en Los Huertos de Alfajarín, 27 (15 adultos y 12 menores) serán instaladas esta tarde en el pabellón municipal de la localidad. Cruz Roja Española, en coordinación con los Servicios Sociales de la comarca, se encargará de la atención y manutención de estas personas.