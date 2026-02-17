La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Zaragoza registra 130 multas en dos meses: apenas dos sanciones al día

Señal que anuncia la entrada a la Zona de Bajas Emisiones, en Zaragoza. E.E Zaragoza

La Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza cumple dos meses desde que está funcionando al completo. El 12 de diciembre entró en vigor la cuarta fase, lo que implicó que la Policía Local ya podía comenzar a sancionar.

Así, solo tienen acceso a la zona delimitada por el Ayuntamiento de Zaragoza aquellos que cuenten con el permiso municipal o que tengan en vigor el distintivo ambiental B, C, ECO y CERO.

El perímetro abarca el Casco Histórico de la ciudad desde el paseo Echegaray y Caballero, siguiendo por San Vicente de Paul, el Coso, plaza de España, Conde de Aranda, Mayoral, plaza de Santo Domingo y Ramón Celma Bernal hasta, otra vez, el paseo Echegaray y Caballero.

En caso de que entren en la zona y no se salgan en los 15 minutos de cortesía, los conductores se enfrentan a una sanción que puede llegar a alcanzar los 200 euros.

En cuestión de sanciones, la Policía Local ha interpuesto un total de 130 denuncias a vehículos que no cuentan con la autorización pertinente.

Una cifra que supone que, en todo este tiempo que está activa, apenas ha supuesto 2 multas al día por parte de la Policía Local de Zaragoza, cuerpo que se encarga de la vigilancia y cumplimiento de la normativa.

Las multas, al detalle

Si bien, la mayor parte de las denuncias se concentran en las primeras semanas en las que entraron en vigor las sanciones.

Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, en los primeros tres días (del 12 al 14 de diciembre) se llegaron a interponer 80 denuncias.

Una tónica que comenzó a disminuir en las semanas siguientes. La segunda semana ya hábil de siete días, la Policía Local llegó a multar un total de 31 veces.

Sin embargo, en la que comprende del 29 de diciembre al 4 de enero apenas se llegó a computar una denuncia por incumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones.

Una vez iniciado el año 2026 se han interpuesto 19 denuncias, 4 de ellas registradas entre el 5 y el 11 de enero, y 14 de ellas entre el 12 y el 26. A partir de esta fecha no se ha vuelto a registrar ningún tipo de denuncia por parte de la Policía Local a ningún vehículo.

Ante estas cifras, el consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, destaca que los datos "demuestran la concienciación de los vecinos" con respecto a la Zona de Bajas Emisiones.

Asimismo, señala que está teniendo un "efecto sancionador mínimo" gracias a la actitud "responsable" de los vecinos de Zaragoza ante la "normativa marcada por la Unión Europea y condicionada por el Gobierno de España al cobro de 22 millones de euros en ayudas al transporte".

Son justamente las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones lo que más pelea está dando entre Vox y el Partido Popular para la aprobación de los presupuestos de 2026 de la ciudad.

Desde Vox es una línea roja a pelear, ya que buscan que las sanciones queden fuera de juego en esta nueva normativa. Desde el partido apuestan más por sancionar en aquellos días de mayor contaminación.

Tras dos meses desde su entrada en vigor y con un mes de febrero que de momento va a 0 en denuncias, el cómputo general solo llega a 130 multas, una media de 2 multas por día. Así el siguiente paso en la normativa será la colocación de cámaras inteligentes para la captación de los vehículos que entran en la zona.