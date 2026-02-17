Zaragoza sigue pendiente del río Ebro: el caudal se sitúa en los 1.500 m³/segundo e inunda el Parking Sur de la Expo

El Parking Sur de la Expo inundado por la crecida del Ebro en Zaragoza, este miércoles. E.E Zaragoza

Zaragoza sigue atenta a la crecida de su río, cuyo caudal se sitúa este martes en torno a los 1.500 metros cúbicos por segundo. Unos niveles que, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro (SAIH Ebro) se mantendrán similares hasta el viernes, cuando podría alcanzarse un pico aproximado de 1.550 metros cúbicos por segundo.

Así, las previsiones han cambiado, pues según informaron este lunes desde el Ayuntamiento la previsión señalaba un pico máximo de 1.550 metros cúbicos por segundo este jueves, aunque el Plan Municipal de Emergencias en nivel de naranja se mantendrá hasta el viernes. La concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, ha asegurado que, pese al incremento del caudal, "las mayores afecciones son las que se están produciendo en este momento y no va a ir a más".

Se refería así al Parking Sur del Parque del Agua, que ya ha amanecido este jueves inundado, y al desalojo de los vecinos de Torre Urzáiz, donde un matrimonio de unos 70 años tuvo que ser realojados a un hostal. Asimismo, ha indicado que los Servicios Sociales han supervisado tres asentamientos debajo de los puentes de la ciudad donde pernoctaban personas sin hogar. "Se les ofreció traslado al albergue municipal, pero decidieron desplazarse a otros lugares", ha detallado la edil.

En este sentido, ha subrayado que se trata de "una crecida ordinaria" y que el de este miércoles "va a ser el nivel más alto que veremos, por lo que se espera que no haya afecciones mayores".

Cortes e inspecciones

Entre las medidas adoptadas, el Ayuntamiento ha procedido "al corte del camino de La Alfranca, el camino de Cachero y el de Alfocea, para impedir el acceso al Galacho de Juslibol, así como el propio camino de Juslibol".

En cuanto a las inspecciones, se han revisado distintas zonas de la ribera "sin detectar afecciones relevantes". "En La Almozara no se han observado incidencias, al igual que en la margen derecha desde el puente del Tercer Milenio, pasando por el Parque Deportivo Ebro y los Huertos del Ebro, hasta la parte inferior del puente de la Ronda Norte", ha detallado Bravo.

También se ha inspeccionado el Parque del Agua, "donde únicamente se ha detectado afección en la zona del aparcamiento". De hecho, ha confirmado que este miércoles se podrá celebrar el Rastro en el Parking Sur "sin ningún tipo de problema o peligro".

Este viernes continúan las revisiones en las motas de Alfozara, Almozara y Alfocea. "Hay alguna pequeña filtración, pero sin ninguna gravedad", ha precisado Eduardo Sánchez, inspector jefe de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza.

Ante la posibilidad de que el mantenimiento de un caudal elevado durante varios días pueda generar problemas en las motas, la concejala ha transmitido un mensaje de calma. "Los técnicos municipales, Bomberos y la Unidad Verde indican que, aunque haya presión durante tres o cuatro días, no va a requerir ninguna intervención importante", ha afirmado. Además, ha confirmado que no se han recibido avisos por inundaciones en bajos o garajes a través del 080.

"Seguiremos atentos en los puntos más vulnerables para intervenir en el menor tiempo posible si fuera necesario, pero a priori no se prevén problemas graves", ha concluido Bravo.