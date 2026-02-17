Vox descarta hacer la pinza con el PSOE para cambiar el presupuesto de Zaragoza: "No negociamos con la izquierda"

Los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la rueda de prensa donde anunciaron su rechazo al presupuesto del PP. E.E Zaragoza

Después de meses de conversaciones, avances, retrocesos y tensiones derivadas del clima político tras las elecciones autonómicas, el gobierno municipal del PP sigue sin garantías suficientes para sacar adelante los presupuestos de este año con el pleno del 26 de febrero ya muy en el horizonte. Pero es que, pese a todos los giros que ha dado la política en Zaragoza desde que Vox se desligó de las cuentas municipales (con un intento de jubilación de por medio), parece que nada ha cambiado y que todo sigue en el mismo punto de salida: con los de Abascal sin dar su brazo a torcer y con la alcaldesa Natalia Chueca recurriendo a una cuestión de confianza.

Recapitulando rápidamente, fue dos días después de que se cerrara el acuerdo de presupuestos (tras meses de reuniones entre ambos partidos) cuando los cuatro concejales de Vox en su conjunto anunciaron que se desmarcaban de las cuentas para 2026. Un 'no' repentino que vino dado por dos "escollos" que, a día de hoy, siguen sin desatascarse: la implantación de una Zona de Bajas Emisiones con sanciones y el gasto corriente "desmesurado" que, a su juicio, se solucionaría acotando la estructura en el Ayuntamiento.

Y, en estas, la portavoz adjunta Eva Torres asegura que "la pelota de aprobar los presupuestos el próximo 26 de febrero la tiene el PP". Aunque dice que desde su partido "siguen dispuestos a hablar", pero con esos dos puntos "muy presentes" y una postura "firme" que no cambiará, a menos que se resuelvan los "escollos".

Por su parte, desde el Partido Popular confirman que no presentarán ninguna enmienda para alterar las medidas que, en su día, pactaron con Vox. Es decir, que no se modificará ni una coma del proyecto. Además, la propia alcaldesa solicitó la semana pasada a los concejales de Vox que "recapaciten" su rechazo, recordándoles que su decisión de implantar la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza no ha sido por capricho, "sino porque no se puede hacer que los ciudadanos pierdan 23 millones de euros en ayudas al Transporte".

Y es que, tal y como lo explicó Chueca, la diferencia entre aprobarlos en el pleno de febrero o hacerlo a través de una moción de confianza supone "una demora de dos meses para la entrada en vigor del presupuesto por juegos partidistas que perjudicarían a los zaragozanos".

Orientaciones contrarias

Eso sí, que desde Vox sigan manteniendo su rechazo a las cuentas no quiere decir que, en su planteamiento, haya cabida para hacer la pinza con el Partido Socialista (que ha presentado una enmienda a la totalidad y 92 parciales). "No vamos a negociar con la izquierda", asegura a este diario la portavoz adjunta del grupo en Zaragoza, Eva Torres, quien se mantiene firme al rechazar "un acuerdo para sacar adelante propuestas que buscan orientar el presupuesto hacia ideologías contrarias a Vox".

"La diferencia de aprobar los presupuestos o no hacerlos no está en las partidas de gastos", insiste la edil, a la par que señala que, pese a que han presentado cuatro enmiendas para las bases de ejecución, "no quiere decir que este sea un proyecto que presentaría Vox en solitario". Señala así que, desde su partido, consideran prioritario "ampliar las partidas dirigidas a los barrios rurales y, en general, a dar solución a las necesidades diarias de los zaragozanos".

Eso sí, confirma que en el proyecto presentado para este año, al igual que en los anteriores, "hay partidas que han sido introducidas por Vox como las relacionadas con la tauromaquia o en defensa de la vida". Por ello, "no tendría sentido apoyar enmiendas que introducen ideologías contrarias", declara.

Y es que, pese a su rechazo a las cuentas, desde Vox aseguran que "no se van a poner más dificultades" a este escenario, más allá de los escollos que son "claros" y todavía "siguen igual".

Aunque desde el PSOE plantean que, "si Vox realmente hubiera querido oponerse al presupuesto, hubieran presentado enmiendas que para influir realmente en las bases", y no propuestas que los socialistas consideran "un paripé". Por el momento, al igual que el resto de partidos, se mantienen con la mirada puesta en la comisión extraordinaria de Hacienda que se celebra este miércoles en el salón de plenos (a la que irá una primera votación de las enmiendas). A partir de ahí, todo estará más que claro para la decisión final en el pleno del 26 de febrero.