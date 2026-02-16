Zaragoza ya tiene cartel y pregonero para la Semana Santa 2026 bajo el lema 'Y todo comienza de nuevo'

El pistoletazo de salida hacia la Semana Santa ya se ha disparado. El Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta Coordinadora de Cofradías han anunciado este lunes el cartel y pregonero para una de las celebraciones más esperadas del año.

En esta ocasión, serán la Hermandad de Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza y del Consuelo, las protagonistas de la Semana Santa que se celebrará entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

Además, el lema elegido ha sido 'Y todo comienza de nuevo', que alude al ciclo de renovación espiritual de la Semana Santa. Así, la imagen representa a un padre con su hijo esperando la salida de la Virgen de la Esperanza, realizada por el autor Jorge Sesé.

Una imagen llena de simbología

En concreto, muestra a la Real Hermandad de Cristo Resucitado y de Santa María de la Esperanza y del Consuelo en su salida en la mañana del Domingo de Resurrección desde la Iglesia de San Cayetano.

En cuanto a los símbolos, aparecen cruz de madera, símbolo central del cristianismo, que representa la Pasión y muerte de Cristo.

Por su parte, la escultura mariana, presenta a una Virgen María con una actitud serena y en una posición de dolor contenido y esperanza tras la muerte.

A su vez, el niño y el adulto simbolizan la continuidad generacional dentro de la Iglesia, queriendo mostrar que la fe se enseña y se vive en Comunidad, representando la renovación constante que se vive en las Cofradías.

De este modo, el presidente de la Junta de Cofradías, Ignacio García Aguaviva, ha asegurado que la Semana Santa, en realidad, "son todos los días del año" y que detrás "hay mujeres y hombres que trabajan constantemente dando la mano a los más vulnerables".

Rutas Cofrades

Así, Zaragoza vuelve a llenarse de tradición con las rutas guiadas por las iglesias más representativas de Zaragoza, junto con los pasos e imágenes de las distintas cofradías y hermandades de la ciudad.

Este año se han organizado dos visitas guiadas por el Casco Histórico, que tendrán lugar en sábados alternos, con salida a las 10.00 horas.

En concreto, la ruta 1 que ya comenzó el 7 de febrero, volverá a tener lugar el próximo sábado 21 de febrero. Del mismo modo que habrá otras salidas los días 7 y 21 de marzo.

La salida será desde la Puerta de la Iglesia de San Pablo, pasando por la Iglesia de Santiago, Iglesia de Santa Engracia, hasta la Iglesia de San Miguel de los Navarros.

Por otro lado, la ruta 2 volverá a celebrarse el 28 de febrero para continuar los días 14 y 28 de marzo. En esta ocasión, se comenzará en la Puerta de la Iglesia de San Felipe, pasando por la Iglesia de Santa Isabel de Portugal, la Iglesia de San Juan de los Panetes hasta llegar a la Iglesia de Santo Tomás de Aquino.

Por otro lado, también habrá participación para los más pequeños. El día 7 de marzo tendrá lugar el concurso de Exaltación de los instrumentos tradicionales de la Semana Santa de Zaragoza; mientras que el 8 será el de la Exaltación Infantil en el pabellón Príncipe Felipe.

Pregonero "cofrade" de toda la vida

Jorge Gracia Pastor (Zaragoza, 1966) licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, ha sido el elegido pregonero de este año, y si hay algo que le caracteriza es que es "cofrade de siempre".

Por tradición familiar, es cofrade de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores. Además, ha ejercido toda su trayectoria profesional en Cáritas Diocesana de Zaragoza y en la Fundación Canónica Centro de Solidaridad de Zaragoza-Proyecto Hombre.

Tradición con arraigo

La Semana Santa fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional y uno de los momentos de máxima atracción turística en la ciudad, según ha indicado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Una festividad en la que participan hasta 4.000 bombos y tambores, así como la Procesión del Santo Entierro, la más larga y antigua de España.

Presentación del cartel de la Semana Santa. E.E

Chueca ha apuntado, además, que se trata del segundo periodo del año con mayor actividad turística, después de las Fiestas del Pilar, con un impacto económico valorado en más de 61.000.000 euros, según un estudio realizado por la Universidad de Zaragoza.