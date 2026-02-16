Zaragoza activa la alerta naranja ante la crecida del río Ebro: el jueves se alcanzará el mayor pico

El Ayuntamiento de Zaragoza activará a partir de este lunes 16 de febrero el Plan Municipal de Emergencias en nivel naranja ante la crecida del río Ebro prevista para los próximos días. Será el jueves cuando se alcance un caudal máximo de más de 1.600 metros cúbicos por segundo, a su paso por la ciudad, según las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

La alerta naranja, prevista en el Plan para avenidas que registren los 1.604 metros cúbicos por segundo, estará activada desde este lunes 16 de febrero a las 12.00 hasta el sábado 21 de febrero a las 18.00, cuando se espera que el nivel vaya descendiendo progresivamente.

Ante este pronóstico, todos los servicios municipales implicados en la emergencia están ya preparados y coordinados para minimizar las afecciones que puedan producirse, después de que estos días atrás se haya vigilado los ríos de la ciudad, especialmente el Gállego que registró un pico máximo de caudal el pasado viernes, lo que llevó al Ayuntamiento a balizar y señalizar caminos para evitar el tránsito de peatones y garantizar en todo momento la seguridad ciudadana, máxima prioridad del Gobierno municipal.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presidido este lunes una reunión de coordinación en el parque 1 de Bomberos, en la que ha participado la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, y representantes de los servicios municipales implicados, desde Bomberos y Protección Civil y Policía Local a Parques y Jardines, la Unidad Verde, Infraestructura, Acción Social o Barrios Rurales.

Durante el fin de semana y desde primera hora de la mañana, se está vigilando y supervisando permanentemente los caminos, sotos y paseos junto a la ribera del Ebro, que están ya inundados por la cantidad de agua que discurre por el río, debido a las últimas borrascas y tormentas que han azotado la Península Ibérica en las últimas semanas. Los caminos afectados están correctamente señalizados y balizados para evitar su paso, por lo que se pide a la ciudadanía que respeten en todo momento las indicaciones y no traspasen estos límites.

Debido a la frecuencia de las avenidas del río y la experiencia de años de trabajo, los Bomberos de Zaragoza tienen localizados los puntos más vulnerables de la ciudad y los que podrían verse más comprometidos, en función del caudal que llegue a la capital aragonesa.

Con el pronóstico de la CHE, además de revisar y supervisar los caminos, se prestará atención prioritaria a la urbanización de Torre Urzáiz, donde, a partir de los 1.467 metros cúbicos por segundo, comienzan a registrarse los primeros problemas, por lo que se procederá a su desalojo en el caso de que sea necesario.

Lo mismo ocurre con el parking de la Torre del Agua, donde a partir de 1.500 metros cúbicos por segundo comienzan a producirse las primeras afecciones. Además, se vigilará la desembocadura del Huerva, la zona de Vadorrey y el Parque Deportivo Ebro, mientras se abrirán las compuertas del azud para dejar pasar el caudal alto, evitar riesgos estructurales y reducir el impacto de la avenida.

Por otro lado, a través de la concejalía de Barrios Rurales, el Ayuntamiento ha avisado a los alcaldes de estos núcleos de población para que trasladen todas las necesidades e incidencias que registren, al mismo tiempo que se revisarán todos ellos, en especial Movera, Monzalbarba, Alfocea y Peñaflor.

A su vez, los equipos de Infraestructuras realizarán trabajos para acondicionar las zonas donde la avenida puede ocasionar inundaciones, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro. La Policía Local controlará el acceso a los distintos senderos que discurren por las proximidades del Ebro y, junto a Bomberos y Protección Civil, vigilarán las riberas y llevarán a cabo labores informativas para evitar riesgos.

Recomendaciones a los vecinos

En este sentido, se recomienda a todos los ciudadanos evitar acercarse a las riberas de los ríos, así como estacionar vehículos en las proximidades o en zonas que sean susceptibles de inundación por la crecida. Además, se pide respetar las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Protección Civil y no sobrepasar en ningún caso las zonas que hayan sido acotadas.

Asimismo, los servicios municipales están a disposición de otras Administraciones para las cuestiones que puedan requerir. El Ayuntamiento de Zaragoza irá modulando su plan de Protección Civil a lo largo de las próximas horas y días en función de la evolución de la crecida, en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón.