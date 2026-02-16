PSOE, Vox y ZEC dudan del cambio urbanístico para desbloquear suelo en los barrios rurales: "No garantiza vivienda"

La fórmula presentada por el Gobierno municipal para impulsar vivienda en los barrios rurales de Zaragoza, por el momento, no ha contado con el apoyo del resto de los grupos del Ayuntamiento. Ni siquiera Vox ha dado su brazo a torcer, quien con ciertas "dudas" se ha abstenido -junto con el PSOE y Zaragoza en Común- a la modificación aislada del PGOU en la comisión de Urbanismo celebrada este lunes en el salón de Plenos.

No obstante, el dictamen ha sido aprobado con los votos del PP, aunque deberá ser sometido a la mayoría en el próximo pleno del Ayuntamiento, que se celebrará el próximo jueves 26 de febrero. Y es que, todas las formaciones (ya sea en mayor o menor medida) han mostrado dudas ante esta modificación que introduce varios cambios en el Plan General de Ordenación Urbana.

La modificación, denominada TR2416, incluye cinco herramientas urbanísticas. La primera de ellas busca que los grandes sectores se dividan en otros más pequeños, permitiendo urbanizar y construir de forma progresiva, en función de la demanda real.

Además, el Ayuntamiento permitirá compensar los elevados costes de urbanización de las zonas de baja densidad -como son los barrios rurales (donde las características de la vivienda son distintas a las de la ciudad)- con desarrollos en áreas consolidadas de la ciudad. Es decir, que el número de viviendas que no se pueden desarrollar en estas zonas puedan elevarse dentro de la Z-40, donde existe mayor edificabilidad.

Otra de las novedades (o herramientas) será la ampliación del catálogo de cesiones urbanísticas, de forma que el Ayuntamiento pueda recibir no solo dinero o suelo sin urbanizar, sino también viviendas ya construidas o listas para destinarlas directamente al alquiler asequible.

También se permitirá construir vivienda pública antes de que el suelo esté completamente urbanizado, "para acortar plazos", y autorizar la edificación de vivienda pública de alquiler asequible en parcelas de equipamientos -salvo las deportivas y escolares- manteniendo los metros destinados a uso público.

Dudas de la oposición

La concejal socialista Ros Cihuelo ha expuesto que esta modificación "no garantiza la construcción de vivienda real en los barrios rurales, ni ahora ni en un futuro" porque "no beneficia en absoluto a que desaparezca ese impacto de la inversión millonaria en infraestructuras".

De hecho, ha asegurado que en lo que se beneficia a las constructoras es que con la compra de un suelo "barato" podrán trasladar los aprovechamientos urbanísticos dentro de la Z-40. En unas zonas de la ciudad que "aumentará su población saturando los equipamientos existentes", ha alertado la edil.

Asimismo, Cihuelo ha expresado que "cualquier actuación urbanística debe estar vinculada a un aumento del parque público", algo que esta modificación "no está claro que contemple".

Unos argumentos que, para el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, "no hay por donde cogerlos". "Es una herramienta que han solicitado los alcaldes de los barrios rurales, de todos los partidos", ha señalado el concejal, explicando que se busca solucionar "un planeamiento desarrollado en la época del boom inmobiliario cuando se planteó un desarrollo en los barrios con miles de viviendas que nunca llegaron porque no había capacidad para acometer los costes de urbanización".

Desde Vox, a simple vista, no parecen contrariados con la modificación. Así lo ha expresado el concejal Armando Martínez, quien asegura que "siempre que se garantice que habrá viviendas destinadas para los jóvenes" Vox estará de acuerdo. Eso sí, admite que se trata de un conjunto de herramientas "complejo" que su partido quiere conocer "más en profundidad" antes de dar su voto a favor.

Algunas dudas ha mostrado también el grupo de Zaragoza en Común. El concejal Suso Domínguez ha expresado que, pese a que hay cosas con las que su partido está de acuerdo -como la de dividir los sectores "para que se construya de forma más racional, evitando así los grandes desarrollos"- aunque todavía muestran incertidumbre con otras cuestiones -como la de trasladar los aprovechamientos dentro de la Z-40-. Motivo por el cual, al igual que PSOE y Vox, se ha abstenido en esta votación.