Este nuevo barrio de Zaragoza aspira a ser la zona de moda: sus pisos tienen un valor superior a 200.000 euros

Plano de Parque Venecia 2, donde se señalan las viviendas que ya se han adjudicado. Idealista Zaragoza

Zaragoza no para de crecer. La construcción de vivienda (ya sea libre o de alquiler asequible) se expande por muchas zonas de la ciudad. En el Distrito Sur, Delicias, Parque Venecia... prácticamente toda la capital de Aragón vivirá la llegada de nuevos vecinos a sus calles, en los próximos años.

Aunque no solo eso. La capital de Aragón no solo asume un crecimiento imparable de ciudadanos nuevos, también (y quizás como consecuencia directa) se prepara para la creación de nuevos barrios. Como Parque Venecia 2, donde en una superficie de 294.114 metros cuadrados se levantarán unas 1.115 viviendas, de las cuales 375 serán de protección oficial.

Y, aunque pueda parecer que queda todavía mucho tiempo por delante hasta ver consolidado el nuevo barrio, lo cierto es que las primeras VPO que se anunciaron "ya están adjudicadas en su totalidad". Así lo aseguran desde la gestora Edico Gestión, desde donde explican que el edificio cuenta con 70 viviendas de 90 metros cuadrados, 3 habitaciones y 2 baños.

Los pisos cuentan con un precio máximo de 200.000 euros (de régimen general) y un precio de régimen tasado que asciende a 228.000 euros. Una cantidad que ha conseguido que, literalmente, las viviendas se 'vendan' en cosa de un par de meses.

El nuevo edificio, según confirman desde la gestora, colindará con otros dos (uno de ellos será también VPO que construirá el Ayuntamiento) y "compartirá con ellos las zonas comunes". En el portal Idealista se señala que los pisos tendrán piscina, aunque son detalles que todavía "no se han tomado, aunque seguramente se compartirá entre los vecinos de las tres edificaciones".

Y es que de este nuevo barrio se conocen todavía muy pocos detalles. De hecho, de las más de mil viviendas que se levantarán, únicamente han salido a la luz las de Edico Gestión.

El diseño del barrio

Lo que sí se ha desvelado es la que será la distribución y configuración del nuevo barrio. Este se organizará con un diseño en cuadrícula y tendrá doble conexión con la Ronda Hispanidad y el vial que la une con el Cuarto Cinturón. También está prevista su conexión con el actual Parque Venecia mediante un puente sobre el Canal Imperial, aunque este puente no forma parte del proyecto actual (por eso el presupuesto es menor que el inicialmente previsto).

Las calles tendrán una anchura de 20 metros, lo que permitirá la circulación en ambos sentidos y un acceso cómodo a toda la urbanización. Las aceras serán amplias y contarán con árboles que acompañen las zonas peatonales.

Las zonas residenciales estarán formadas principalmente por manzanas abiertas de planta cuadrada, de unos 6.400 metros cuadrados y una media de 150 viviendas cada una. La altura máxima será de planta baja más siete pisos. En los patios interiores, de uso privado, podrán instalarse servicios comunes como piscinas, pistas deportivas, jardines o zonas de descanso. En las plantas bajas se permitirán locales comerciales de hasta 20 metros de fondo, ampliables mediante estudios o proyectos específicos.

Equipamientos y zonas verdes

Las áreas destinadas a equipamientos sociales, educativos y deportivos se situarán sobre todo en los bordes del barrio, ocupando 42.818 metros cuadrados, lo que supone el 19,18% del total del suelo. Siguiendo las normas del PGOU, se reservarán además 59.944 metros cuadrados (el 26,84% del área) para espacios libres públicos, principalmente junto al Canal Imperial y en el perímetro del sector.

Los sistemas generales ocuparán 91.277 metros cuadrados (el 45% del Sector 38-1), y en el Sector Quinta Julieta se reservarán 3.928 metros cuadrados adicionales. En total habrá 58.944 metros cuadrados de zonas verdes y espacios públicos, repartidos en seis áreas diferentes que ofrecerán una variedad de parques y jardines. Lo más destacado es que estas zonas formarán una franja verde continua, completamente transitable a pie o en bicicleta.

Por último, el proyecto incluye una red de drenaje y un tanque de tormentas subterráneo de forma rectangular, con una capacidad útil de 414 metros cuadrados para recoger el agua de lluvia.