Zaragoza se queda sin desfile de Carnaval por las fuertes rachas de viento: superarán los 80 kilómetros por hora

Los mejores disfraces del Carnaval de Zaragoza: así ha sido el desfile más colorido Raúl Gascón Zaragoza

Zaragoza se queda sin su gran desfile de Carnaval. El Ayuntamiento de Zaragoza ha confirmado que la celebración programada para este sábado se suspende por las fuertes rachas de viento que se esperan en la capital aragonesa y miles de vecinos tendrán que guardar en el armario sus mejores galas.

En el marco del Plan Municipal de Emergencias activado para este sábado entre las 6.00 y las 19.00 por la borrasca Oriana, el Ayuntamiento de Zaragoza ha suspendido el desfile del Carnaval organizado junto a Interpeñas y la Unión Peñista con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana.

En concreto, se suspende tanto la concentración de comparsas en la plaza Salamero (18.00) como el desfile que desde las 19.00 iba a recorrer el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Zaragoza está ya trabajando de forma coordinada con los peñistas para fijar una nueva fecha que permita la celebración de estos actos con todas las garantías.

Por otro lado, la visita de los personajes del Carnaval de Zaragoza a Puerto Venecia, prevista a las 12.30, se mantiene y se desarrollará en el interior del centro comercial, en la Plaza Central, garantizando así su celebración en un entorno cubierto y seguro. Asimismo, se mantiene también la visita a Harinera Zaragoza de los personajes del Carnaval, en el Espacio Escena, entre las 18.00 y las 19.00.

Esta decisión se adopta atendiendo a las recomendaciones de prevención y seguridad ante fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en actos que implican desplazamientos, elementos escenográficos y concentración de público en espacios abiertos.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de las peñas, entidades colaboradoras y ciudadanía, y recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios municipales y de emergencia mientras permanezca activado el Plan.

La programación y el carnaval infantil organizado para el domingo 15 se mantiene como estaba previsto. A las 12.00 comienza el Gran Desfile de Carnaval con el Conde de Salchichón, don Carnal, doña Cuaresma, el Rey de Gallos y la Mojiganga, acompañados por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza.

Casi al mismo tiempo, a las 12.30, es el turno de los Titiriteros de Binéfar, en la plaza del Pilar con su espectáculo para toda la familia ‘Jauja’.

Además, el Ayuntamiento recuerda que durante la jornada del sábado se cerrarán los parques y, por tanto, se suspenden también las actividades previstas en los mismos, así como el Circo de los Horrores, a cuya organización ya se ha trasladado la decisión.