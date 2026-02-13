El presidente de la RFEF visita las obras de La Romareda y ratifica la solidez de Zaragoza como sede del Mundial

Visita de la RFEF a las obras de La Romareda. Daniel Marcos Ayuntamiento de Zaragoza

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha visitado este viernes el estado de las obras de La Nueva Romareda. El recorrido ha servido para comprobar de primera mano la evolución de una infraestructura clave para España en el Mundial FIFA 2030.

Durante la visita, el máximo mandatario federativo ha estado acompañado por una nutrida representación institucional y técnica, entre ellos el interlocutor de Zaragoza como sede del Mundial 2030, Víctor Serrano; el gerente de la sociedad La Nueva Romareda, Martín Fuica; el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate.

También parte del equipo de arquitectos e ingenieros de IDOM, firma encargada del diseño y dirección del proyecto, que está siendo ejecutado por la UTE OHLA y Altuna y Uria.

Evolución de los trabajos

Uno de los puntos centrales de la jornada ha sido la revisión de la evolución de los trabajos. Gracias a las explicaciones detalladas por parte de los representantes la comitiva federativa ha podido "verificar que el plan de obra avanza según lo previsto, cumpliendo con los hitos marcados en la hoja de ruta, en unas obras que se han dividido en diez sectores y progresan adecuadamente", ha destacado Víctor Serrano.

Este avance "a buen ritmo" no solo garantiza la finalización del estadio en los plazos previstos antes del Mundial, sino que asegura la implementación de las soluciones constructivas más innovadoras.

La nueva Ibercaja Romareda se está levantando bajo premisas de máxima calidad y sostenibilidad, diseñada específicamente para cumplir con la exigente normativa de la FIFA para eventos de esta envergadura.

El objetivo es claro: "Dotar a Zaragoza de un estadio de alta gama, capaz de albergar partidos de máxima exigencia internacional y ofrecer una experiencia inigualable a aficionados y deportistas, así como crear un equipamiento multidisciplinar que sea un faro arquitectónico para diversos eventos y actividades", ha expresado Víctor Serrano.

La visita ha puesto de relieve, una vez más, "el modelo de colaboración institucional que define la candidatura zaragozana y la sintonía entre las diferentes administraciones, siendo un activo fundamental que hace de Zaragoza una sede sólida y comprometida", ha expresado Serrano.

"La coordinación que estamos viendo aquí, sumada a la seriedad en la ejecución de la obra, demuestra que Zaragoza es una apuesta segura", ha destacado durante el encuentro el interlocutor de la sede zaragozana. La capital aragonesa no solo ofrece "un proyecto arquitectónico viable y moderno", sino que "transmite la imagen de una sede firme, responsable y totalmente enfocada en el éxito organizativo del Mundial 2030", ha ahondado Serrano.

Cabe recordar, como ha incidido Serrano, que los primeros estudios "sitúan el impacto económico global de ser sede mundialista, entre los ingresos directos, indirectos e inducidos, en una horquilla de 350 a 500 millones de euros para la ciudad de Zaragoza a través de inversión, impacto turístico y gasto de los visitantes, creación de empleo, valor de marca, imagen y marketing para la ciudad, y el legado", ha concretado Víctor Serrano.

Con este nuevo paso, "Zaragoza reafirma su compromiso con el fútbol nacional e internacional, demostrando que la nueva Ibercaja Romareda será mucho más que un estadio: será el símbolo de una ciudad preparada para acoger un evento mundial de primera magnitud, dejando un legado de modernidad y deporte para las futuras generaciones", ha resumido el también consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda de la capital.