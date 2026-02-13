La lucha contra las plagas se intensifica en Zaragoza: nueva campaña de prevención para mantener limpias las terrazas

La lucha contra la presencia de plagas continúa en Zaragoza. En concreto, se ha reforzado la labor preventiva con una campaña de información y control para garantizar la limpieza de las terrazas con plataforma. Por ello, el Instituto Municipal de Salud Pública, del Área de Medio Ambiente y Movilidad, junto con el Ayuntamiento, ya se han puesto manos a la obra para evitar las plagas de cara a primavera.

Así lo ha asegurado este viernes la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha asegurado que ya han empezado las visitas de inspección a establecimientos que disponen de terrazas. Del mismo modo, ha enfatizado en la importancia de la limpieza regular de la parte inferior de dichas plataformas para evitar la proliferación de roedores e insectos.

Un trabajo en colaboración con Horeca y la Asociación de Cafés y Bares indicándoles la necesidad de cumplir los artículos 15.a y 21.2.d de la Ordenanza Municipal de Veladores, que básicamente subrayan los puntos básicos para mantener limpios estos espacios.

En este sentido, la concejala ha recordado la obligación de los establecimientos hosteleros de mantener limpias las zonas en las que tienen licencia de veladores. De igual manera ha hecho hincapié en la concienciación ciudadana. "Es necesario que todos seamos vigilantes para no dejar basuras fuera de los contenedores, no dar de comer a animales en la vía pública, no dejar ningún resto de comida en el suelo, etcétera", ha explicado.

Gaudes también ha mencionado "la labor del Instituto Municipal de Salud Pública" y que ya han realizado visitas en distritos como La Almozara, Torrero y Delicias, para continuar de manera progresiva por toda la ciudad.

"Estamos en un momento de transformación y mejora de la ciudad, y se están poniendo todos los medios posibles para que la apertura de zanjas y la renovación de saneamientos no genere una mayor incidencia de presencia de roedores en las zonas en obra", ha señalado.

Un año "intenso"

Asimismo, ha recordado la coordinación intensificada a lo largo del último año con el área de Urbanismo e Infraestructuras debido al aumento de roedores en la ciudad, con las desratizaciones preventivas antes y durante la realización de obras. Así como ha sucedido en las de San Miguel y Coso, Avenida de Valencia, El Portillo, las riberas del Huerva, Avenida de Cataluña, etcétera.

Gaudes ha hecho hincapié en el hecho de que "es imposible erradicar de un plumazo a todos aquellos roedores, insectos, etcétera que puedan ser vistos en algún momento en la ciudad".

Y es que ya se trabajó en puntos, como Parque Bruil, Parque Tío Jorge, zonas de Miralbueno o la plaza Salamero, al ser espacios donde se ha detectado más presencia o riesgo de avistamiento de roedores.

En concreto, por distritos, aquellos donde más se ha intensificado la labor preventiva han sido Las Fuentes, Arrabal, Torrero, Miralbueno o el Casco Histórico.

Distintas plagas

Una iniciativa que llega en un momento clave para intentar que haya menos plagas que en el año 2025. Y es que durante el año pasado, se hicieron casi 3.400 tratamientos de desratización, y cada uno de ellos motivó intervenciones reiteradas a lo largo del tiempo en diferentes puntos de cada zona.

Además, el Instituto Municipal de Salud Pública realizó 940 tareas de desinsectación y de tratamiento y control de otras plagas, como chinches, con un centenar de tratamientos; garrapatas, con intervención en sesenta zonas verdes de la ciudad; o palomas.

En este último caso, se recibieron 282 denuncias o avisos por molestias de estas aves. En concreto, se han capturado 2.700 ejemplares en veinte puntos distintos de la ciudad.

Por otro lado, los tratamientos preventivos contra la mosca negra han seguido demostrando su efectividad, aunque, tal y como ha recordado, su presencia año a año viene también condicionada por el comportamiento del Ebro y su caudal a lo largo del invierno y la primavera.

Por último, desde el Ayuntamiento han asegurado que el proyecto de Presupuesto municipal para 2026 incluye una partida de 500.000 euros para el control de plagas, algo necesario porque es un tema que "impacta directamente en la ciudadanía". "Cuanto más destinemos, mayor seguridad habrá", ha concluido la concejala.