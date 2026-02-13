La cafetería más famosa del mundo vuelve a quedarse sin licencia para su local en el centro de Zaragoza

Zaragoza es una ciudad con mucha vida. Y, es que, si hay algo por lo que es conocida la capital de Aragón es por sus bares y restaurantes.

Los locales animan el día a día de los ciudadanos, marcando el pulso diario de la ciudad. Algunos son conocidos de toda la vida y otros llevan menos tiempo en la capital, pero se han ganado su fama y su clientela fiel. Pero hay veces que, si uno incumple la ley, la popularidad se alcanza con otro tono.

Ejemplo de ello ha sido uno de los bares más populares de la ciudad. Se podría decir que es popular en el mundo entero, ya que no hay nadie que no haya oído hablar de las cafeterías de Starbucks, ya sea por el precio de sus cafés o por la moda que ha levantado durante años esta marca.

No obstante, esta semana ha llamado la atención de las autoridades por un motivo ajeno a su café. Según consta en el orden del día de la Gerencia de Urbanismo, que se celebra el próximo lunes en el Ayuntamiento, se ha denegado la licencia de funcionamiento a la empresa Starbucks Coffee España S.L. para su establecimiento ubicado en la calle Coso.

Según consta en el expediente, la petición de licencia para ejercer la actividad de bar-cafetería en ese emplazamiento no ha sido aprobada, lo que impide a la cadena estadounidense de cafeterías operar en dicho local hasta que regularice su situación.

Sin embargo, la situación todavía puede cambiar. Starbucks Coffee España S.L. podrá presentar alegaciones o subsanar las deficiencias que han motivado la denegación si desea continuar con el proceso de regularización del local.

Aunque no es la primera vez que a este local se le deniegan los permisos para poder operar. De hecho, parece más bien la historia de nunca acabar, porque hace tan solo siete meses al Starbucks del Coso ya se le rechazó la licencia de funcionamiento. Hecho que ahora se vuelve a repetir, aunque por el momento no se ha decretado el cierre del local, sí podría acabar siendo sancionado.

Sanciones

Y es que el próximo lunes, no solo se denegarán licencias, también se multará a aquellos locales que no cumplan con la normativa municipal. Por ejemplo, La Casa del Granuja, ubicado en la calle de Catania, se podría enfrentar a una sanción de 601 euros por ejercer una actividad distinta de lo que se le permite con su licencia de actividad.

Aunque los hay en peor aprieto. Y es que, el local 20+1 (en la calle Murallas Romanas) se enfrenta no a una, sino a dos sanciones. La primera, por no contar con las medidas de prevención adecuadas, asciende a 1.202 euros y la segunda, precisamente por no tener licencia de funcionamiento, es de 4.000 euros.