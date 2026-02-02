Zaragoza inicia la primera fase de plantación con 1.371 especies en el río Huerva: en total serán 190.000 árboles y arbustos

Las obras de regeneración integral del río Huerva continúan avanzando "según lo previsto". Así lo ha confirmado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante su visita a la zona de trabajos, recordando que este proyecto se encuentra en su segunda fase.

Esta parte de las obras cuenta con una inversión de 23 millones de euros y permitirá transformar 12.400 metros cuadrados de espacio urbano, "beneficiando a cinco distritos, ocho calles adyacentes, además de las riberas y pasarelas del río", ha apuntado la regidora. El proyecto abarca un total de dos kilómetros y medio, en los que se crearán cinco nuevos parques y se remodelarán de forma integral otros tres espacios verdes.

Chueca ha explicado que, hasta ahora, las actuaciones se han centrado principalmente en infraestructuras hidráulicas y de saneamiento. Entre ellas destaca el tanque de tormentas, una obra "de gran complejidad técnica que permitirá mejorar la calidad del agua del río, favorecer la biodiversidad y recuperar ambientalmente todo el entorno".

Como principal novedad, el proyecto entra ahora en una nueva la fase: la plantación de arbolado. Así, en las próximas semanas se plantarán los primeros 1.391 árboles de medio y gran porte, que forman parte de un total de 190.000 árboles, arbustos y especies trepadoras previstos para completar esta gran infraestructura verde.

La plantación, tal y como lo ha señalado la regidora, se realizará en dos tramos: 510 árboles entre Sopesense y Gran Vía, y 861 entre Miguel Servet y la desembocadura del Huerva en el Ebro.

Además, las 41 especies seleccionadas, todas ellas autóctonas o adaptadas al clima de Zaragoza, han sido escogidas por "su resistencia a la sequía, al cierzo y a las temperaturas extremas, garantizando así un mantenimiento sostenible y eficiente". En este sentido, la alcaldesa ha recordado que todos los ejemplares que se han eliminado durante las obras fueron especies invasoras, como los ailantos, "que habían colonizado las riberas por falta de mantenimiento en décadas anteriores".

Comenzará así esta nueva fase durante lo que queda de invierno,ya que es la mejor época para realizar las plantaciones y "sobre todo para los ejemplares de gran porte ya que permite asegurar su correcta adaptación y supervivencia".

En cuanto a los plazos, la alcaldesa ha vuelto a señalar que la primera fase concluyó en agosto de 2025, mientras que la segunda fase finalizará previsiblemente en agosto de 2026. Los trabajos restantes se prolongarán hasta enero de 2027, "fecha en la que el proyecto deberá estar completamente terminado para el disfrute de toda la ciudadanía".

Durante la visita también se ha destacado el elevado grado de ejecución en algunas calles donde las obras se encuentran ya al 80%, "a falta únicamente del asfaltado".