Zaragoza se despide de la noria: no podrá girar por motivos de seguridad y tendrá que desmontarse en un mes

Zaragoza se despide de la noria 'gigante' antes de poder estrenarla. El motivo, según ha podido conocer este diario, es que la atracción no habría subsanado las deficiencias de seguridad observadas en las distintas inspecciones realizadas a lo largo de este mes.

Concretamente, y según se señala en el último informe correspondiente a la última revisión del 23 de enero, el suelo donde se levantó no tiene una extensión suficiente de terreno para soportar el peso de la noria. Además, se ha vuelto a señalar una serie de deficiencias en la seguridad del uso de la instalación, incumpliendo la norma UNE -EN184-1-2020.

Por todo ello, la empresa tiene un mes de plazo para retirar la infraestructura por completo. Una vez se haya desmontado, desde los servicios de Dominio Público y Zonas Verdes del Ayuntamiento comprobarán la zona y, en caso de cualquier desperfecto, la fianza de 2.000 euros no sería devuelta a la promotora.

La de la noria ha sido la historia de nunca acabar, con multitud de giros y retrasos que han resultado en la imposibilidad de que la atracción pudiera echar a rodar. Inicialmente, cuando la alcaldesa anunció la llegada de una gran noria a Zaragoza, se dijo que la atracción se estrenaría con el encendido navideño (eso fue el pasado 29 de noviembre).

Pero, los problemas burocráticos (con permisos que no llegaron a tiempo), las vacaciones y los problemas de fábrica han hecho que la infraestructura no se haya podido colocar antes frente a la parada de tranvía de La Chimenea. También las inspecciones técnicas desfavorables, en cuestiones de seguridad, obligaron a que la noria se quedara montada pero sin llegar a funcionar.

Y no han sido pocas, pues en total se han realizado tres inspecciones por parte de los técnicos del Ayuntamiento: la primera el 19 enero, después el 21 de enero y, por último, la revisión del 23 de enero. Así, en el útimo informe publicado este 2 de febrero, se señala que las deficiencias observadas no han sido subsanadas y que, por lo tanto, la atracción no es totalmente segura para la ciudadanía.