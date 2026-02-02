Vox presenta cuatro enmiendas al presupuesto de Zaragoza, aunque todavía mantiene su rechazo

La portavoz adjunta de VOX en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha anunciado la presentación de cuatro enmiendas a las Bases de Ejecución del Presupuesto municipal de 2026 con el objetivo de "reforzar la transparencia y facilitar el control del gasto público tanto a los grupos municipales como a la ciudadanía".

Ha subrayado que desde el partido defienden que "tanto los grupos municipales como los ciudadanos tienen derecho a supervisar, controlar y saber dónde va a parar cada euro del presupuesto municipal, gobierne quien gobierne".

Eso sí, pese a las propuestas, el partido de los de Julio Calvo en el Ayuntamiento de Zaragoza sigue manteniendo su rechazo hacia las cuentas presentadas por el Gobierno de Chueca para este 2026. Según ha explicado, las conversaciones "encallaron en una serie de cuestiones que todavía no se han solventado", entre las que ha destacado la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y su régimen sancionador, así como la falta de un plan para controlar los gastos superfluos y duplicados del Ayuntamiento.

En este sentido, ha denunciado el "excesivo crecimiento del gasto corriente" previsto para 2026, que cifra en 50 millones de euros más respecto al año anterior. "Son gastos superfluos que no tienen que ver con la prestación de los servicios básicos y que deben contenerse", ha afirmado.

No obstante, Torres ha dejado abierta la puerta a un posible acuerdo si el PP "rectifica" antes del Pleno extraordinario de presupuestos, previsto para el 26 de febrero. "Esperamos que el Partido Popular se ponga en contacto con nosotros para ver si son capaces de solventar estos escollos", ha señalado.

Sobre la implantación de la ZBE, la edil ha sido especialmente crítica, asegurando que su formación no quiere ser “colaboradora ni cómplice” de una medida que consideran injusta. "No queremos ciudadanos de primera y de segunda. La ZBE no discrimina por nivel de contaminación, discrimina por nivel económico", ha afirmado, al considerar que penaliza a quienes no pueden permitirse cambiar de vehículo.

Asimismo, ha expresado que la puesta en marcha de Zona de Bajas Emisiones "es un chantaje del Gobierno de Pedro Sánchez que el PP ha aceptado en Zaragoza para mantener las ayudas al transporte, en lugar de hacer frente desde el propio Consistorio".

Torres también ha rechazado que Vox esté abierto a pactar con partidos de izquierda. "No hemos negociado nunca con PSOE ni con Zaragoza en Común ninguna enmienda, ni lo hemos hecho otros años ni lo vamos a hacer ahora", ha asegurado.

Eso sí, ha asegurado que la coincidencia en alguna enmienda podría darse, pero que ello no implica negociación. "Eso no es negociar, eso es coincidir. No vamos a retirar una enmienda por el hecho de que otro grupo, en base a la transparencia, presente algo similar", ha zanjado.

Las cuatro enmiendas

Las enmiendas registradas por Vox se centran en mejorar el acceso público a la información económica y presupuestaria del Ayuntamiento, los organismos autónomos y las sociedades municipales.

Entre ellas, destacan la publicación sistemática y actualizada de la ejecución presupuestaria en medios electrónicos, la integración y consulta pública de la información económico-financiera de sociedades municipales y organismos autónomos, y la modificación de las bases para garantizar que tanto los grupos municipales como los ciudadanos puedan acceder al listado mayor de partidas a través de la web municipal.

El partido justifica estas propuestas "por transparencia, por adaptación a los nuevos tiempos de la gobernanza del dato y por coherencia con ejercicios anteriores".