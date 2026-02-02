El PSOE presenta una enmienda a la totalidad y 92 parciales al presupuesto de Zaragoza: "Las cuentas de Chueca son irreales"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Natalia Chueca para 2026 al considerarlo “injusto, desequilibrado e irreal, y que está alejado de las necesidades reales de la ciudad”.

Además, el PSOE ha registrado 92 enmiendas parciales que mueven cerca de 30 millones de euros con el objetivo de mejorar, dentro de las limitaciones técnicas, un proyecto que la concejal Marta Aparicio ha considerado “profundamente errado y que es una amenaza real para la estabilidad y la sostenibilidad del Ayuntamiento”.

Para Aparicio, “a Chueca las necesidades reales de la ciudad le dan exactamente igual. Ante la mano tendida del PSOE, la alcaldesa nos ha dado con la puerta en las narices y hemos asistido durante este debate a un circo electoralista entre PP y VOX, que lo único que ha dejado claro es que la derecha no se preocupa por los intereses de la ciudad sino por lo que va a pasar el próximo domingo”.

“El mayor presupuesto de la historia no es sinónimo de un buen presupuesto. Zaragoza tiene hoy más presupuesto y peores servicios, barrios abandonados y problemas sin resolver, sin hacer frente a las verdaderas necesidades de la ciudad”, ha apuntado.

Además, ha dicho, “los ingresos de la ciudad no son suficientes, mientras se bonifica a Quirón, el mantenimiento no llega a los barrios, mientras se gastan millones en una ciudad del cine”. “En un contexto en el que vamos a tener que subir impuestos y recortar gastos, es absolutamente necesario que el PP se replantee cómo y en qué se está gastando el dinero de toda la ciudadanía, pero todos sabemos que esto no va a ocurrir”.

Y es que, Aparicio ha explicado que el presupuesto del PP crece un 6,3 %, mientras que los ingresos corrientes solo aumentan un 3,23 %, apoyándose el incremento fundamentalmente en la venta de suelo, 31,2 millones de euros, y el incremento de la deuda, 49 millones, cantidad similar a la amortización prevista, lo que impedirá, por primera vez en más de una década, reducir la deuda viva del Ayuntamiento.

“No solamente estamos ante un presupuesto desequilibrado, que fía gran parte de sus ingresos a la venta de suelo y al endeudamiento, sino que su reparto de la carga fiscal nos permite calificarlo como manifiestamente injusto”, ha lamentado.

Ha subrayado además que “el presupuesto gasta por encima de los ingresos corrientes, incumple por segundo año consecutivo el límite de gasto no financiero --superándolo en casi 43 millones-- y genera un desequilibrio estructural que pone en riesgo la estabilidad futura del Ayuntamiento”.

Enmiendas parciales

Ante este escenario, el Grupo Municipal Socialista ha presentado 92 enmiendas parciales centradas en reforzar las políticas sociales, ya que prácticamente el presupuesto global del área se destina a pagar en su totalidad, y por mandato legal, el servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia; juventud; cooperación al desarrollo (cuya partida se ha reducido casi hasta su desaparición –0,04% del presupuesto–); vivienda pública (con Chueca, las ayudas a la rehabilitación han vuelto a niveles de 2022); regeneración de barrios; educación (continúa el problema de climatización en los coles); movilidad sostenible (Chueca solo contempla 15.000 euros para el estudio de la ampliación de la línea 1 y no aparece ninguna partida para el estudio de la línea 2); seguridad; y cultura, entre otras áreas.

Propuestas que, subraya, “cualquier grupo que quiera mejorar la ciudad debería poder apoyar”.

En concreto, en políticas sociales, el área en el que el PSOE presenta más enmiendas, se propone un plan extraordinario para las personas sin hogar, potenciar las políticas de juventud, la cooperación al desarrollo e incrementar las partidas para entidades del tercer sector. En cuanto a proyección exterior, destaca poner en marcha los programas Zaragoza Solidaria (como referente ante el mundo en políticas de cooperación y solidaridad internacional) y Zaragoza Cultura, para poner en valor el patrimonio histórico de Zaragoza.

En materia de urbanismo, Marta Aparicio ha apostado por subir las partidas de adquisición de inmuebles para vivienda pública protegida, así como por otros proyectos como el de la calle Loarre, la regeneración de barrios, el Centro Cívico Distrito Sur o la Estación del Norte. En Participación Ciudadana, el PSOE recupera el recorte de Chueca en las Juntas de Distrito y subvenciones para AMPAS, crea una nueva partida dirigida a fomentar la participación ciudadana infantil y se propone un plan de inversiones en los barrios rurales.

En Cultura, las enmiendas socialistas van destinadas a crear una serie de convenios para fomentar el conocimiento de artistas noveles en diferentes disciplinas y un nuevo festival de artistas emergentes que ponga en valor el Ebro y sus riberas. En Educación, se propone recuperar las ayudas a extraescolares para todos los alumnos vulnerables, estudien donde estudien.

En medio ambiente y movilidad, el PSOE ve prioritario aumentar la partida de renaturalización de patios escolares, el estudio de la línea 2 del tranvía y un programa de inversiones en el Parque del Agua, así como un plan de mejora del arbolado. También se propone un plan de modernización de la Policía Local y de Seguridad Vial.

Por último, en materia de Economía, algunas de las propuestas pasan por aumentar las ayudas a la inserción sociolaboral o incrementar el programa Volveremos.