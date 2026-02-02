El barrio de Zaragoza que aspira a ser la nueva zona de moda: se venden pisos de 3 habitaciones por 360.000 euros

Zaragoza no para de crecer. La construcción de vivienda nueva -tanto libre como protegida- está expandiéndose por toda la capital de Aragón. Distritos como el Sur, Parque Venecia o la avenida Cataluña concentran buena parte de este desarrollo, que en los próximos años traerá miles de nuevos vecinos a la capital aragonesa.

Pero si hay una zona de la ciudad que vivirá (más aún) la llegada de nuevos vecinos es el barrio de Delicias. Precisamente, es uno de los más poblados de la capital aragonesa y, también, donde las promotoras e inmobiliarias han visto una oportunidad para levantar vivienda de obra nueva.

Es el caso de Adarve Residencial, una promoción con la que Grupo Plaza14 pretende construir un total de 158 viviendas justo al lado de la Estación Delicias. Una cercanía que, tal y como lo señalan desde la promotora, "permite olvidar el coche y buscar aparcamiento, gracias a los amplios horarios del cercanías que conectan a los vecinos con el centro de la ciudad".

Dos fases

Las viviendas están desarrolladas en dos fases diferentes. La primera, compuesta por 108 viviendas, se encuentra ya en su recta final. Según datos de la promotora, esta primera etapa está vendida entre el 90% y el 95%, y la entrega de las viviendas se producirá en un plazo muy próximo.

Aunque todavía quedan pisos a la venta de cuatro dormitorios, con 135 metros cuadrados, y un precio aproximado de 450.000 euros. Las viviendas tienen opción de garaje y trastero, lo que incrementa el coste de las mismas, y zonas comunes amplias como una piscina comunitaria, espacios verdes o gimnasio.

Interior de uno de los áticos del edificio. Grupo Plaza 14 Zaragoza

En paralelo, la promotora comenzará pronto las obras de la segunda fase. Esta incluye viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, "siendo las de tres habitaciones las más demandadas por los compradores", apuntan desde Plaza 14. Estos pisos estarán listos para finales de 2027.

En cuanto a precios, las viviendas de tres dormitorios (que como ya se ha señalado son las más demandadas)parten aproximadamente desde los 360.000 euros más IVA, a los que habría que sumar el coste de garaje y trastero, situando el precio final en torno a los 400.000 euros.

Uno de los aspectos más relevantes de Adarve Residencial, según señalan desde la promotora, es su apuesta por "un modelo de vivienda de consumo casi nulo". El proyecto se centra en la eficiencia energética y la sostenibilidad, incorporando tecnología que permite "reducir significativamente el consumo y los costes energéticos".

Además, las viviendas se entregan con electrodomésticos y acabados "de primera calidad". Por ejemplo, la zona de la cocina se vende totalmente equipada con frigorífico, lavadora, secadora, lavavajillas, horno y microondas. Mientras que los baños "están diseñados con materiales de la firma Porcelanosa".