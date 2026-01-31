El barrio de Zaragoza que ha creado su propio bosque: "Si uno quiere puede cambiar las cosas junto a sus vecinos"

Decía el poeta José Martí que hay tres cosas que uno debe hacer en la vida, una de ellas "plantar un árbol". Algo que los vecinos del distrito Sur de Zaragoza llevan haciendo desde hace cinco años, en una bonita iniciativa que busca expandir las zonas verdes de sus barrios.

Y es que, de todos los distritos de Zaragoza, el del Sur es el más 'joven'. Tanto que, de hecho, muchos de los barrios que lo componen están aún en plena expansión como, por ejemplo, Arcosur. Su urbanización, aún incompleta, ha dejado numerosos espacios intermedios y solares vacíos en los que sus habitantes han visto la oportunidad perfecta para imaginar y construir su propio barrio.



Durante dos días al año, estos zaragozanos y zaragozanas se unen en dos jornadas con la intención de crear su propio bosque. Un trabajo con el que ya han conseguido sumar 1.300 ejemplares nuevos a sus calles.

"Somos todos voluntarios, vecinos y vecinas que nos gusta la naturaleza y que somos conscientes que, con nuestras manos, podemos mejorar el entorno donde vivimos", cuenta a este diario Juan Valiente, miembro de la Asociación Grupo de Medio Ambiente del Distrito Sur. Explica que, en los tiempos que corren y con una crisis ecológica acuciante, este tipo de iniciativas cobran especial importancia.

"Las ciudades necesitamos adaptarnos al cambio climático y, para ello, todos los científicos apuntan a que el aumento de la vegetación ayudará contra la climatología extrema", señala el zaragozano. Cuenta que a cada persona que forma parte de la asociación le mueve un motivo diferente, pero todos tienen un objetivo común: mejorar la naturaleza y el entorno del barrio.

Por ello, se reunirán el próximo sábado 14 de febrero y el domingo 22 de febrero. Dos jornadas para las que animan a todos los vecinos y vecinas del distrito, ya sean mayores o pequeños, a participar y pasar un día conectando con la naturaleza.

Vecinos, mayores y pequeños, en la plantación de 2025. Íngrid Guyon Zaragoza

Para estos días, tienen pensado plantar "unos 200 árboles y arbustos" de diferentes clases, "como pino, almendro, olivo o romero". Todos ellos ejemplares "robustos" y "fuertes" porque, tal y como lo detalla Valiente, "Zaragoza tiene un clima semiárido por lo que se tienen que plantar aquellas especies que van a sobrevivir por ellas mismas y que no necesitan un mantenimiento continuo", detalla Valiente.

Eso sí, confirma que "por lo menos durante los primeros tres o cuatro veranos" sí necesitan pequeñas atenciones. Sobre todo, recibir el agua suficiente durante el verano. Para ello forman varios grupos y, equipados con garrafas de agua, se ponen manos a la obra durante varios días al año.

El movimiento crece cada año que pasa. En febrero de 2025, Valiente señala que "más de 250 personas participaron en las jornadas de plantación vecinal" y para la última campaña de riego en verano se movilizaron 63 personas voluntarias, distribuidas por 7 zonas distintas en el barrio.

Tan grande se está volviendo la iniciativa que, de hecho, la asociación la ha presentado a los premios Európolis. Unos galardones donde pretenden enseñarle al resto de Zaragoza que "si los vecinos están dispuestos, pueden hacer ellos mismos más verdes sus barrios".

Y es que, tomar conciencia de la responsabilidad y capacidad de acción que cada ciudadano puede tener en su entorno es, quizás, la lección más importante que deja esta iniciativa del distrito Sur. "Queremos decir que, pese a que el panorama es un poco desolador, si uno quiere puede cambiar las cosas junto a sus vecinos", concluye Valiente.