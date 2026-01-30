Zaragoza sumará 23 nuevas validadoras para entrar al bus por la puerta central: solo podrán usarla estos ciudadanos

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la adquisición de 23 nuevas validadoras que se ubicarán junto a la puerta central de los otros tantos autobuses urbanos Mercedes eCitaro 100% eléctricos cuya adquisición fue encargada el pasado mes de agosto, que se incorporarán al servicio a finales de este año 2026.

Tal y como se informó la pasada semana, el Ayuntamiento de Zaragoza prosigue en su objetivo de mejorar la accesibilidad en el servicio público de transporte y, en concreto, en el autobús urbano. En este sentido, actualmente se está llevando a cabo la instalación de validadoras asociadas a las puertas centrales de los 40 Mercedes eléctricos incorporados al servicio en el último año, dotados de la preinstalación necesaria para ello. La colocación de estas validadoras se completará a lo largo de los próximos días.

Para evitar retrasos en el suministro, se ha aprobado ahora, a propuesta de Avanza, la compra de las 23 validadoras centrales que se instalarán en los nuevos Mercedes ya encargados. Será a la empresa ETRA, con una inversión total de 56.189 euros, cantidad que será abonada, tal y como indica el pliego, dentro del concepto de Ajustes por Inversiones del año 2026. ETRA garantiza en su oferta la compatibilidad de las validadoras con todas las tarjetas existentes en la actualidad, tanto físicas como virtuales.

Estas validadoras podrán ser utilizadas por personas con movilidad reducida o quienes viajen con sillas de bebé y que entren por la puerta central. El resto de viajeros deberá acceder, como hasta ahora, por la puerta delantera y validar en la máquina ubicada junto al puesto de conducción del autobús.

El objetivo a medio plazo es extender la presencia de validadora central al resto de la flota, mejora que se irá incorporando con el nuevo contrato actualmente en fase de licitación.