Zaragoza recuerda a las víctimas del atentado de San Juan de los Panetes: "ETA ya no mata, pero se intenta borrar la historia"

El acto de homenaje a las víctimas del atentado de San Juan de los Panetes, perpetrado por la banda terrorista ETA, ha tenido lugar este viernes por la mañana. El emotivo encuentro ha sido presidido por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien junto a los presentes ha rendido tributo a quienes perdieron la vida y a sus familias.

Durante su intervención, la regidora ha subrayado la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y de reafirmar el compromiso colectivo con la paz y la libertad. "Zaragoza no olvida. Este homenaje es un acto de justicia, de memoria y de gratitud hacia quienes sufrieron la violencia y hacia quienes, con su ejemplo, fortalecen nuestra democracia", ha señalado Natalia Chueca, quien ha rememorado cómo la banda terrorista ETA hizo estallar un coche bomba contra un autobús que transportaba a alumnos, profesores y personal de la Academia General Militar, y ha subrayado que aquellas imágenes "todavía nos hacen estremecer", evocando una época marcada por "el dolor, la rabia y la impotencia" que sufrió la sociedad zaragozana.

El acto ha contado con la presencia de representantes institucionales, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, asociaciones de víctimas, familiares y ciudadanos, quienes han participado en una ofrenda floral y un minuto de silencio en recuerdo de las personas fallecidas.

Natalia Chueca ha destacado que la memoria es una herramienta esencial para construir el futuro: "Recordar es también proteger los valores que nos unen como sociedad. La libertad, la convivencia y el respeto son conquistas que debemos cuidar cada día". La alcaldesa ha advertido también del riesgo de que se intente distorsionar el pasado y alterar el significado de los hechos. "Hoy ETA ya no mata, pero existen intentos de borrar la historia y de imponer un relato diferente", ha afirmado, subrayando que la ciudad no permitirá que se diluya la verdad ni el recuerdo de las víctimas.

El Ayuntamiento de Zaragoza reafirma así su compromiso con las víctimas del terrorismo y con la defensa de los principios democráticos, promoviendo iniciativas de memoria, reconocimiento y apoyo a quienes han sufrido la violencia.