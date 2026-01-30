Zaragoza invertirá un millón de euros para la operación asfalto 2026: estas son las 36 calles que se reformarán

La Operación Asfalto de 2026 contará con una inversión de un millón de euros para llevar a cabo la reforma de 36 calles de Zaragoza. En total se mejorarán 26.172 metros cuadrados de 14 distritos urbanos de la ciudad.

Así lo ha anunciado este viernes el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, quien ha detallado que el Gobierno municipal ya ha dado luz verde para que se lleve a cabo el proyecto durante los meses de verano.

Las obras, tal y como lo ha señalado el edil, buscan "avanzar hacia una mejor ciudad, con calles más seguras para conductores y peatones, y una escena urbana más digna y propia del siglo XXI". En este sentido, ha recordado que esta actuación estival cuenta con otras operaciones de asfaltado menor y especiales a lo largo del año.

"De 2016 a 2019 se asfaltaron 138.641 metros cuadrados por un valor de 3.238.018 euros, aunque desde el cambio de Gobierno la inversión se ha incrementado hasta los 17,1 millones para 795.000 metros cuadrados en la ciudad", ha apuntado.

Las calles propuestas se han elegido en base a las necesidades expresadas por cada una de las Juntas Municipales y Vecinales de la ciudad, que además han sido analizadas posteriormente por los técnicos municipales.

De hecho, a finales de 2023 se solicitó la Consejería de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda solicitó a todas las Juntas de Distrito y Juntas Vecinales que propusieran las calles de cada uno de sus ámbitos respectivos en que se observara una más clara necesidad de renovación del pavimento de calzada, con el fin de intervenir en la renovación.

Estos órganos remitieron sus propuestas al Servicio de Conservación de Infraestructuras, cuya información se junta con la base de datos municipal de los técnicos donde se recopilan los tramos de calles que presentan pavimentos de calzada con incidencias, con el fin de llegar a disponer de información suficiente que pueda, por un lado, valorar la situación real del estado de dichos pavimentos en la ciudad, además de servir de base de actuación para posibles actuaciones que se pretendan acometer en función de las disponibilidades económicas.

Para la confección también se usan las aportaciones y sugerencias realizadas por la ciudadanía a través de los cauces de información y atención al ciudadano que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone para ello.

Si se atiende al reparto de calles por distritos, las zonas con mayor número de metros cuadrados de renovación asfáltica serán El Rabal, con 4.753 m², seguido de Actur Rey Fernando, con 2.673 m², Delicias con 2.599 m² y Oliver Valdefierro con 2.598. Les siguen San José, con 2.319 m², Centro con 2.197 m² y Torrero con 2.003 m². El listado completo por distritos de las actuaciones propuestas para la Operación Asfalto 2026 es el siguiente:

CASCO HISTÓRICO: ANTONIO AGUSTÍN, entre Coso y Cadena, y POLICARPO ROMEA, entre Coso y Antonio Agustín.

ANTONIO AGUSTÍN, entre Coso y Cadena, y POLICARPO ROMEA, entre Coso y Antonio Agustín. CENTRO: UNCASTILLO, entre Tenor Fleta y n.º 19; TOMÁS ZUMALACÁRREGUI, entre A. Domenech y Gil de Jasa; ARZOBISPO DOMENECH, entre Zumalacárregui y Avda. Goya; GIL DE JASA, entre Alar del Rey y Zumalacárregui.

UNCASTILLO, entre Tenor Fleta y n.º 19; TOMÁS ZUMALACÁRREGUI, entre A. Domenech y Gil de Jasa; ARZOBISPO DOMENECH, entre Zumalacárregui y Avda. Goya; GIL DE JASA, entre Alar del Rey y Zumalacárregui. DELICIAS: AVDA. MADRID, entre Roger de Flor y Galán Bergua (Vía de Servicio); JORDANA , entre Terminillo y Delicias y entre Pedro de Luna y Sangenis; BOLIVIA, entre Pedro de Luna y Sangenis, entre Pº Calanda y San Roque, y entre Inglaterra e Izuzquiza.

AVDA. MADRID, entre Roger de Flor y Galán Bergua (Vía de Servicio); JORDANA , entre Terminillo y Delicias y entre Pedro de Luna y Sangenis; BOLIVIA, entre Pedro de Luna y Sangenis, entre Pº Calanda y San Roque, y entre Inglaterra e Izuzquiza. UNIVERSIDAD: JUAN JOSÉ RIVAS, entre San Juan de la Cruz y M. Barbasán; PZA. SAN FRANCISCO, entre A. Pique y La Salle

JUAN JOSÉ RIVAS, entre San Juan de la Cruz y M. Barbasán; PZA. SAN FRANCISCO, entre A. Pique y La Salle SAN JOSÉ: NUESTRA SEÑORA DEL AGUA, Entre Lapuyade y Gárate; ESCULTOR LOBATO (Completa).

NUESTRA SEÑORA DEL AGUA, Entre Lapuyade y Gárate; ESCULTOR LOBATO (Completa). LAS FUENTES: AZORÍN (completa en la semicalzada del lado de impares); SILVESTRE PÉREZ, entre n.º 7 y Salvador Minguijón

AZORÍN (completa en la semicalzada del lado de impares); SILVESTRE PÉREZ, entre n.º 7 y Salvador Minguijón LA ALMOZARA: BERNA, entre Luxemburgo y P. Gargallo; OSLO (Completa)

BERNA, entre Luxemburgo y P. Gargallo; OSLO (Completa) OLIVER - VALDEFIERRO: MARCONI (Completa); HOMERO, entre Marconi y Madre barat; MADRE BARAT, entre A. Nobel y Homero; LUIS PASTEUR , entre P. Aranda y Homero;TEODORA LAMADRID, entre Laguna Azorín y Fray Luis de León; FRAY LUIS DE LEÓN, entre T. Lamadrid y M.J. Bosqued; VEGA (Completa)

MARCONI (Completa); HOMERO, entre Marconi y Madre barat; MADRE BARAT, entre A. Nobel y Homero; LUIS PASTEUR , entre P. Aranda y Homero;TEODORA LAMADRID, entre Laguna Azorín y Fray Luis de León; FRAY LUIS DE LEÓN, entre T. Lamadrid y M.J. Bosqued; VEGA (Completa) TORRERO: PLAZA GALLUR (Completa); HOGAR CRISTIANO (Completa).

PLAZA GALLUR (Completa); HOGAR CRISTIANO (Completa). ACTUR – REY FERNANDO: RAFAEL ALBERTI, entre n.º 8 y Flora Tristán (aparcamiento); JORGE MANRIQUE, entre P. Neruda y n.º 8 (entrada)

RAFAEL ALBERTI, entre n.º 8 y Flora Tristán (aparcamiento); JORGE MANRIQUE, entre P. Neruda y n.º 8 (entrada) EL RABAL: RÍO PIEDRA (completa); SOMPORT, entre San Juan de la Peña y Monte Perdido; MARQUÉS DE LA CADENA , Semiglorieta ubicada frente a C/ Velilla de Ebro; RICARDO DEL ARCO, entre Arquitecto Lafiguera y D. Agudo.

RÍO PIEDRA (completa); SOMPORT, entre San Juan de la Peña y Monte Perdido; MARQUÉS DE LA CADENA , Semiglorieta ubicada frente a C/ Velilla de Ebro; RICARDO DEL ARCO, entre Arquitecto Lafiguera y D. Agudo. SANTA ISABEL: AVDA. SANTA ISABEL, Entre n.º 29 y glorieta sobre Z-40.

AVDA. SANTA ISABEL, Entre n.º 29 y glorieta sobre Z-40. DISTRITO SUR: AVDA. ILUSTRACIÓN, Glorieta situada entre J.A. Badín y M.G. Jovellanos

AVDA. ILUSTRACIÓN, Glorieta situada entre J.A. Badín y M.G. Jovellanos MIRALBUENO: LAS PALMERAS, entre n.º 49 y Los Almendros; LOS ALMENDROS (Completa)

La renovación superficial de los firmes que se ha proyectado pretende la restauración de las características superficiales de éstos, para mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad y comodidad circulatorias de vehículos, así como el tránsito de peatones, bicicletas y patines en su caso.

Para el caso de calzadas con especial paso de vehículos pesados se prevé la utilización de un firme distinto al existente, y que pretende dotar a la capa de rodadura de una mayor resistencia a esfuerzos tangenciales, que provocan habitualmente un mayor desgaste del asfalto en zonas de habitual frenado y de realización de giro de ruedas.

Se prevé que la ejecución de los trabajos proyectados se realicen, en principio, en época estival, preferiblemente durante los meses de julio y agosto. La ejecución de las obras conllevará ineludiblemente una afección al tráfico, siendo por ello el verano la época indicada más apropiada de cara al ciudadano, y al correcto funcionamiento del tráfico en la ciudad.

Del mismo modo se contempla que los trabajos sean ejecutados durante jornada diurna; esta condición queda impuesta en aras al obligatorio cumplimento de la normativa vigente en materia de Protección contra el Ruido, por lo que no puede estimarse que parte de los trabajos se realizarán por la noche.