Más de 1.000 millones de euros: el presupuesto de Zaragoza para 2026 crece un 6,2% más que el año pasado

El Gobierno de Zaragoza finalizó el 2025 con el proyecto de Presupuesto Municipal listo para este año. Las cuentas municipales ascienden a 1.039.813.747 euros para este ejercicio, lo que supone un incremento del 6,29 % respecto al año pasado.

Una inversión municipal a lo grande que ha podido sumarse gracias a la mejora de la situación financiera del Consistorio, tras la reducción progresiva de la deuda y del gasto de intereses. Así, el capítulo de inversiones alcanza los 128 millones de euros, cuatro más que en 2025.

No obstante, la inversión total prevista superará los 200 millones de euros al sumar las aportaciones de las sociedades municipales Zaragoza Vivienda y Ecociudad, así como la financiación afectada procedente de fondos europeos, aportaciones de otras administraciones y créditos vinculados a proyectos concretos ya ingresados en ejercicios anteriores.

El presupuesto de Zaragoza para 2026. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

El proyecto fue presentado por la alcaldesa, Natalia Chueca, y la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, quienes explicaron que para este 2026 se verán reforzadas las partidas destinadas a servicios públicos esenciales como limpieza, movilidad, seguridad y políticas sociales.

Entre los principales proyectos de ciudad previstos para 2026 figuran actuaciones en La Nueva Romareda, las riberas del río Huerva y el complejo Giesa-Distrito 7. Aunque, además de estas tres grandes iniciativas que, según lo expresó la regidora, cambiarán por completo la capital aragonesa, también se contemplan inversiones en equipamientos de barrios y distritos, como el Centro Cívico Hispanidad, el futuro Centro Deportivo Municipal Distrito Sur en Valdespartera, la Escuela Infantil de Arcosur y diversas actuaciones en parques, centros sociales y equipamientos culturales.

El documento presupuestario reserva 26 millones de euros para la renovación de avenidas y calles, con actuaciones en vías como el Coso, San Miguel, avenida de Valencia y calles como Utrillas, Matadero o Pedro Cerbuna. Asimismo, se incluyen partidas para conservación del viario, regeneración de polígonos industriales, nuevos aparcamientos y planes de vivienda en zonas como Zamoray-Pignatelli.

Vivienda

En materia de vivienda, las cuentas municipales alcanzan los 20,3 millones de euros, un 6,56 % más que en 2025, con especial atención en resolver los grandes problemas que sufre la ciudadanía hoy en día: la rehabilitación, el alquiler asequible y las ayudas para la accesibilidad en viviendas de personas mayores. Además, la movilidad contará con un presupuesto cercano a los 101 millones, destacando el transporte público, la electrificación de la flota de autobuses y el desarrollo del sistema Bizi eléctrico.

Las áreas de medio ambiente, limpieza y zonas verdes registran incrementos significativos, con más de 33,8 millones destinados a parques e infraestructura verde y 94,2 millones al área de Limpieza y Residuos. También se refuerzan las partidas para iluminación urbana, ciclo integral del agua, protección animal y sostenibilidad ambiental.

El presupuesto de la ciudad en 2026. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

El presupuesto de Políticas Sociales supera los 80,8 millones de euros, con aumentos en servicios como la ayuda a domicilio, la atención a personas sin hogar y la colaboración con entidades sociales. Juventud, igualdad, conciliación familiar, deporte, cultura, educación y participación ciudadana también cuentan con dotaciones específicas dentro del proyecto.

En el ámbito económico, se mantienen las políticas de apoyo a autónomos, comercio y emprendimiento, así como el programa Volveremos. El presupuesto consolida, además, la modernización tecnológica y la administración electrónica municipal.

Presupuesto de la ciudad para 2026. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Desde el punto de vista financiero, el Ayuntamiento prevé destinar 49,4 millones a amortización de deuda en 2026 y reducir el gasto en intereses hasta los 9,9 millones. El proyecto mantiene los principales impuestos municipales congelados, con el IBI en el mínimo legal, y se apoya en un aumento de ingresos derivado de la actividad económica, la participación en los ingresos del Estado y las aportaciones de otras administraciones, entre ellas el Gobierno de Aragón.

El proyecto de Presupuesto Municipal 2026 iniciará ahora su tramitación administrativa para su debate y aprobación definitiva en el Pleno del Ayuntamiento.