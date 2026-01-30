La DPZ incluye nuevos criterios en la gestión de la plaza de toros y el PP critica que condena a La Misericordia a "la mediocridad"

La Diputación de Zaragoza ha sacado a concurso la gestión de la plaza de toros de La Misericordia. El diputado delegado de la plaza, José Carlos Tirado, ha presentado este viernes los nuevos pliegos, que ya han sido publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ) y que incorporan nuevos criterios de adjudicación con el objetivo de mejorar la calidad de las ferias taurinas. Los interesados tienen hasta el 16 de febrero para poder presentar sus ofertas.

“Los nuevos pliegos colocan en el centro de todo a la afición, por eso hemos modificado su contenido, restándole valor a la oferta económica a favor de otros aspectos dando respuesta así a las peticiones de los aficionados e incrementando la exigencia en la solvencia económica y técnica”, ha destacado Tirado.

Igualmente, ha hecho hincapié en que esta voluntad se demuestra “en el estricto cumplimiento de la legalidad, en la apuesta por incrementar los requisitos de solvencia técnica y económica de quienes opten al contrato y en la inclusión, con importantísimas puntuaciones, de criterios sometidos a juicio de valor relacionados con la calidad de la programación ofertada y también con la promoción de la plaza y la difusión de la fiesta de los toros”.

Nuevos criterios de adjudicación

Los nuevos criterios de adjudicación se dividen en dos partes entre las que poder sumar hasta 100 puntos: los valorados mediante un juicio de valor que podrá ser emitido por un comité de expertos en el caso de que la mesa de adjudicación lo crea conveniente, que serán evaluados con hasta 40 puntos y los criterios valorados mediante la aplicación de fórmulas, que contarán con hasta 60 puntos.

En el caso de los primeros, los pliegos establecen que se valorará con hasta 12 puntos las propuestas que el interesado presente en un plan de publicidad y marketing en el que se detallen aspectos como la marca, el logotipo y la publicidad, entre otros.

El segundo criterio es la propuesta de programación, valorada con hasta 28 puntos, tanto para la feria de San Jorge como del Pilar de este año, en la que se especifiquen las ganaderías que se van a lidiar o, entre otros detalles, se indiquen los participantes de cada uno de los espectáculos con documentación que lo respalde.

Los criterios valorados mediante la aplicación de fórmulas se puntuarán con hasta 60 puntos divididos en tres asuntos: precio, abonos y descuentos e incremento del número de festejos a realizar en colaboración con las escuelas taurinas de la provincia de Zaragoza.

El precio mínimo ofertado deberá ser de 165.435,62 euros. “El último pliego repartía 60 puntos entre todos sus criterios de adjudicación mientras que el nuevo otorga un total de 100, de este modo, antes el precio suponía el 50% de los puntos totales y con el nuevo tan solo supone el 30%”, ha incidido el diputado delegado de la plaza de toros.

Finalizado el plazo de presentación de ofertas, se constituirá la mesa de arrendamiento. Estará compuesta por un presidente, tres vocales y un secretario.

Dos ciclos

Al igual que en anteriores convocatorias, se han establecido dos ciclos para el arrendamiento de la plaza, la feria de San Jorge y la del Pilar. Entre ambas suman un total de 68 días, ya que en el caso de la feria de San Jorge el arrendamiento del inmueble comprenderá 16 días antes del 23 de abril y 10 días después, y para la feria del Pilar 25 días antes del día 12 de octubre y 15 días después.

El contrato finalizará el 31 de diciembre de 2028, aunque podrá ser prorrogado un año más en caso de acuerdo entre las partes. El arrendamiento incluye el alquiler de almohadillas, la explotación de los servicios de bar, la venta de la carne de las reses de lidia, las relacionadas con las retransmisiones de televisión y la publicidad interior y exterior.

Se han establecido una serie de espectáculos taurinos mínimos: 8 corridas de toros en las que los carteles deberán mantener un interés permanente en cuanto a su composición, tanto de toreros como de ganaderías; 1 corrida de rejones; 1 novillada con picadores; y 6 festejos populares.

Además, el arrendatario podrá organizar festejos populares durante los días de la Feria de San Jorge, una obligación en el caso de la feria del Pilar. Este tipo de festejos deberán ser vaquillas matinales, concursos de recortadores con anillas, desencajonadas, concursos de recortadores con toros, gran prix de las peñas, concursos de roscaderos, exhibición de bravura con obstáculos, concurso de recortes con toros embolados de fuego, encuentro internacional de tauromaquias populares y otros similares que permita el Reglamento Taurino Aragonés.

Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 16 de febrero. Pueden hacerlo en papel en el Registro General de la Diputación de Zaragoza en horario de oficina de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 o por correo postal certificado o de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Crítica del Partido Popular

El presidente provincial del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha valorado de forma muy crítica el nuevo pliego de condiciones aprobado por la Diputación Provincial de Zaragoza para la gestión de la plaza de Toros de La Misericordia.

Celma ha subrayado que “no es bueno ni es adecuado para fomentar un patrimonio cultural como es la tauromaquia clásica y popular en nuestra tierra, ni tampoco para cuidar un patrimonio monumental como el de la plaza de Toros de la Misericordia”.

Según el presidente provincial, “Zaragoza y Aragón tendrían condiciones para convertirse en un referente taurino y cultural en España” algo que, expresa “no se ha logrado por la desidia y la dejadez en la gestión por parte de la DPZ”.

Ramón Celma ha recordado que esta falta de implicación no es nueva y se refleja en hechos concretos. “La incapacidad para ejecutar partidas presupuestarias para la reparación de la cubierta o para mejorar la accesibilidad de la plaza de Toros se repite año tras año”.

A ello se suma “la negativa de la propia Diputación a permitir que los alumnos de las escuelas taurinas de Zaragoza realicen sus entrenamientos técnicos e intelectuales en la propia plaza”.

Ramón Celma también ha señalado que el concurso ignora completamente el bicentenario de la muerte de Francisco de Goya que se conmemorará en 2028. “Otras administraciones ya están preparando programaciones específicas para recordar a uno de los aragoneses más ilustres” recordando que en la plaza de Toros de la Misericordia se celebró la primera corrida goyesca de la historia.

Por ello, ha criticado que “debería haberse contemplado una programación específica para celebrar este bicentenario en Zaragoza y en su plaza de toros”.

Por otro lado, el presidente provincial ha criticado que el pliego no contemple mejoras en los precios de los festejos populares.

Asimismo, ha lamentado que no se incentive la contratación de ganaderías aragonesas pese a que “en Aragón hay cerca de 50 ganaderías de toro bravo para festejos populares. El pliego debería fomentar claramente su participación” ha insistido.

Por último, el presidente provincial del PP de Zaragoza ha denunciado que el pliego no incentiva la participación de profesionales taurinos aragoneses, ni la promoción de novilleros, toreros y escuelas taurinas de Zaragoza a pesar de que afirma “se están convirtiendo en referentes en el mundo taurino”.