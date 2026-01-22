Zaragoza amplía las plazas de aparcamiento en este barrio: se crearán unas 80 y se habilitará en doble sentido un tramo

El Ayuntamiento de Zaragoza ampliará las plazas de estacionamiento en el barrio de Parque Venecia. Según lo ha explicado esta mañana la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, se crearán unas 80 nuevas para "aliviar en buena manera la falta de espacio en esta zona del barrio".

Gaudes ha recordado que también existe una petición vecinal para habilitar como estacionamientos algunos solares todavía pendientes de desarrollo. "Aunque puede ser una medida interesante, lo cierto es que esa modificación de uso, aunque sea temporal, requiere unos trámites administrativos que, inevitablemente, tardarían un tiempo. No obstante -ha indicado- el hipotético uso de esos solares se va a estudiar, junto al Área de Urbanismo y con los informes necesarios oportunos, para confirmar que es posible su transformación temporal en aparcamientos del barrio".

Además de esta medida, a través del área de Medio Ambiente y Movilidad se han puesto en marcha otras mejoras para la circulación del tráfico en Parque Venecia. Así, Gaudes ha señalado que se ha habilitado el doble sentido el tramo de la calle Palacio Ducal entre Piranesi y Tintoretto. "Hasta ahora -ha dicho Tatiana Gaudes- los vecinos de esa manzana tenían que salir hacia Piranesi y dar un amplio rodeo en el caso de tener como destino Puerto Venecia o la salida hacia la Z-40. Gracias a este cambio, se agiliza la salida desde esta zona".

Los servicios municipales están también estudiando refuerzos en la señalización de calles como la avenida de los Suspiros, para mejorar la seguridad vial y calmar el tráfico, así como en el estudio de ubicaciones de reservas para carga y descarga de mercancías en este barrio.



Otra intervención destacada por la concejal esta mañana, que también está en estudio con el objetivo de su implantación a corto plazo, es la ampliación del tramo de la calle Piranesi justo entre las avenidas de Tiziano y de la Policía Local (junto al Lidl). Se trataría de habilitar doble sentido en ese pequeño tramo, de manera que se pueda habilitar el giro a la izquierda hacia Avenida de la Policía Local a los vehículos que proceden de Parque Venecia, manteniendo también el giro desde Policía Local hacia Tiziano. Este cambio requiere un proyecto específico en el que se está trabajando, así como la realización de algunos trabajos de infraestructuras.

Gaudes ha explicado, finalmente, que la Oficina de Planificación y Diseño de la Movilidad está trabajando en otros dos proyectos relacionados directamente con la seguridad vial. "Por un lado, la mejora de la conectividad ciclista entre el Tercer Cinturón, Parque Venecia y Puerto Venecia, que será uno de los trabajos prioritarios dentro del nuevo contrato de mantenimiento de la red ciclista, recientemente adjudicado". El objetivo es garantizar una correcta continuidad de esta conexión, que actualmente tiene interrupciones.



Por otro lado, se está trabajando en el análisis de la seguridad vial en el entorno de los centros escolares de la zona, el CEIP María Zambrano y el CPI Parque Venecia. "Movilidad ya ha hecho un primer análisis, que deberá ser compartido con Policía Local e Infraestructuras. En estos colegios, así como a largo plazo en todos los centros educativos de la ciudad, el objetivo es pacificar en la medida de lo posible el tráfico y establecer si son necesarios refuerzos en la señalización o, en su caso, la ampliación de aceras en los cruces o la modificación de algún trazado viario, entre otras medidas".