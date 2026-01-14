Ya es oficial: la Cincomarzada en Zaragoza podrá celebrarse en el parque Tío Jorge este 2026 y las obras empezarán después

La Cincomarzada podrá celebrarse, como cada año, en el Parque del Tío Jorge. Así se lo ha comunicado la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, a la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza durante una reunión celebrada esta mañana en el Ayuntamiento.

La edil ha trasladado a los organizadores de esta celebración la disposición municipal a que el acto se celebre con "normalidad" en el espacio tradicional ya que, será inmediatamente después, cuando arranquen las obras de profunda renovación de este emblemático parque de la Margen Izquierda.

"La coordinación de la Sociedad Municipal Ecociudad Zaragoza, la Oficina de Infraestructura Verde y el resto de servicios participantes en este proyecto hace posible que, aunque haya que ajustar los plazos, la Cincomarzada se pueda seguir celebrando en su entorno más reconocible", ha explicado la consejera Gaudes.

Fases

Las obras arrancarán en el subsuelo de su andador principal y se desarrollarán por fases a lo largo de los próximos años. Se trata de los trabajos de mayor calado realizados desde la creación de este parque de la Margen Izquierda, en 1968, y uno de los proyectos más importantes de las últimas décadas en el ámbito de la infraestructura verde de Zaragoza.

La primera fase de los trabajos, con un presupuesto de 3,5 millones de euros, será ejecutada de manera coordinada por Ecociudad y el Servicio de Infraestructura Verde. El colector, que será sustituido y reconducido, será el primer objetivo. Con esta actuación se corregirá el problema existente con la evacuación de aguas fecales y pluviales en el parque, así como las conexiones a los diferentes puntos de vertido, que actualmente no cumplen su cometido correctamente. Esta actuación, además, servirá para potenciar el bulevar central como eje vertebrador del parque.

Además, y fruto de las propuestas vecinales, la primera fase de las obras incluirá la reorganización del espacio principal del parque, vinculado al propio bulevar central -a ambos lados de su zona sur-, para crear una plaza polivalente que sirva de espacio para usos diversos, como unas nuevas pistas deportivas y la organización de eventos. También se renovará la zona de juegos infantiles próxima al Centro Cívico Tío Jorge.