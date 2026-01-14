Elegidos por sorteo los 14.688 zaragozanos que formarán las mesas de las elecciones autonómicas el 8 de febrero

Zaragoza ya ha elegido este lunes a los 14.688 vecinos que formarán parte de las mesas para las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Los nombres han sido seleccionados mediante un algoritmo "aleatorio" que, en apenas unos minutos, ha escogido a los que compondrán las 918 mesas. Estos recibirán la correspondiente carta certificada en sus domicilios en los próximos días.

El sorteo se ha hecho durante un pleno exprés, en el propio Ayuntamiento, y ha estado encabezado por el concejal de Presidencia, Ángel Lorén. Por su parte, el encargado este año de explicar el procedimiento ha sido el concejal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, quien ha señalado que se seleccionan 16 miembros por mesa: un presidente, dos suplentes, los dos vocales y cuatro suplentes más. Además, habrá siete reservas por si acaso.

Un número de miembros en cada mesa que no varía de año en año, aunque sí lo hace el número de colegios electorales y de mesas electorales. En estas elecciones, de hecho, "hay 302 mesas más y hay cinco colegios electorales más".

Además de presidentes, suplentes y vocales, Mendoza ha reseñado que el 8 de febrero también estarán ayudando a que todo funcione correctamente alrededor de 300 trabajadores municipales. "Estas elecciones autonómicas son la primera vez que concurren solas, estarán convocados 511.000 zaragozanos. El censo electoral lo conforman 511.000 zaragozanos, que son 6.000 más que en las últimas elecciones europeas que hubo en 2024", ha detallado el edil.

Se espera también que, al ocurrir únicamente las elecciones autonómicas, los resultados de los comicios "estén mucho antes que en años anteriores cuando ocurren dos o más procesos", apunta Mendoza.

Cabe recordar que presentarse es una "obligación de todos los zaragozanos" y que, de no hacerlo, se pueden imponer multas e incluso imponerse penas de prisión de hasta 12 meses. Eso sí, siempre se puede alegar una causa "justificada" que exima al elegido o elegida de esta responsabilidad.

Causas para eximirse

Por ejemplo, hay causas personales, como que una mujer esté embarazada de más de seis meses o que tenga una baja maternal. También tener al cuidado personas menores de ocho años o dependientes, así como tener una profesión considerada "esencial", como puede ser un bombero, médico o policía.

Pero, ¿cómo funciona el sorteo? Se trata de una elección "muy transparente" que consiste en, básicamente, "darle a un botón". Es un algoritmo que ha sido organizado por los miembros de Redes y Sistemas municipales, según ha señalado Mendoza, y que tiene la autorización de la propia Junta Electoral. Presentes, en el momento de la rifa, estarán "la presidenta y la secretaria de la junta, así como un representante del censo".

Y, aunque parece algo muy sencillo, detrás de ese botón "hay muchos meses de trabajo", asegura Mendoza. "Son algoritmos matemáticos que seleccionan entre los 511.000 zaragozanos que están incluidos en el censo. Primero se asigna un número aleatorio, después se reorganiza a los elegidos en las mesas electorales les tocaría votar y, cuando está reorganizado, la máquina asigna otro número aleatorio. A partir de este es cuando el algoritmo determina qué personas están o no designadas para los diferentes cargos", explica.

Un complejo proceso que parece muy sencillo porque en apenas un minuto estarán las listas conformadas y "la suerte echada". La notificación de si uno es presidente, vocal o suplente (las reservas no se comunican a no ser que sea necesario) se recibirá entre el jueves 14 y el viernes 15 de enero. Aunque, si no se han podido entregar las cartas certificadas, la policía se encarga de que sean recibidas hasta el día 21 de enero.

"¿Qué es reserva?"

Una vez finalizado el sorteo, los concejales presentes en el salón de plenos no han podido aguantarse las ganas de conocer de primera mano si han sido uno de los elegidos para el próximo 8 de febrero. Formando un corrillo alrededor del secretario del pleno y el informático del Ayuntamiento se han congregado rápidamente la concejal de Cultura, Sara Fernández, y la edil de Políticas Sociales, Marián Orós, quienes este año tampoco han tenido suerte.

Tampoco han sido elegidos para estos comicios los socialistas Horacio Royo y Chema Giral, este último con varios DNI preparados para ver si algún familiar sí había sido agraciado. "¡Oye! Solo un nombre, que si no nos da tiempo a todos!", le ha reclamado entre risas la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, quien ha recibido con alegría el "no" rotundo del informático.

A quien sí le ha tocado algo en esta rifa matemática ha sido el Concejal Delegado de Vivienda, José Miguel Rodríguez, quien ha podido conocer que será reserva en su mesa electoral. "¿Eso qué significa?", ha preguntado el edil al informático, quien le ha explicado que, en caso de fallar el vocal y sus dos suplentes, le tocará estar presente el 8 de febrero. Una notificación que el resto de reservas no recibirán, a no ser que sea necesaria su presencia.