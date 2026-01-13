Zaragoza reparará los carriles bicis más dañados de la ciudad gracias a un plan de choque: estas son las calles

Zaragoza pretende mejorar su red de carriles bici mucho más. Para ello, además de adjudicar por cuatro años el contrato de mantenimiento a la empresa Construcciones Iberco SAU, con un presupuesto base de 960.000 euros, desde el Ayuntamiento de Zaragoza han preparado un plan de choque para reparar de forma inminente los carriles más dañados en la ciudad.

De esta manera, tal y como lo ha explicado esta mañana la concejal de Movilidad, Tatiana Gaudes, se pretenden acometer reparaciones en distintos tramos de Ibón de Plan y de la avenida de Ranillas. También se han localizado puntos concretos que necesitan un arreglo urgente en Academia General Militar, San Juan de la Peña, Marqués de la Cadena, paseo de la Ribera, paseo Echegaray y Caballero o Duquesa Villahermosa, entre otros.

En cuanto a pintura y señalización horizontal, también está previsto que se trabaje en zonas como ronda Hispanidad, paseo de la Ribera, el puente Azud del Río Ebro, Ramón Sainz de Varanda o Luciano Gracia.

Estas reparaciones se llevarán a cabo a través del nuevo contrato de mantenimiento de carriles bici, que el Ayuntamiento ha adjudicado a Construcciones Iberco SAU. Además de los trabajos de mejora, se realizarán inspecciones para detectar anomalías como baches en la calzada, separadores rotos o raíces de árboles que puedan afectar al tramo.

El presupuesto base de licitación es casi de un millón de euros (960.000). Aunque la empresa adjudicataria ha presentado una baja porcentual única al cuadro de precios del 20,27%. Una vez finalizados todos los trámites pertinentes, se comenzará a trabajar en el plan de choque. Según Gaudes, eso será dentro de, aproximadamente, un mes.

162 kilómetros de carril bici

Actualmente, Zaragoza cuenta con 162 kilómetros de carril bici. Entre las últimas actuaciones, Gaudes ha recordado la del nuevo carril de La Almozara que une este distrito con el de Delicias.

Esta infraestructura se ha sumado a otras ya realizadas con anterioridad, también con cargo a los fondos europeos recibidos por el Gobierno de Aragón en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos NextGeneration de la UE. Entre las obras urbanas gestionadas por el CTAZ se encuentran los nuevos carriles bici de Pedro III, Fray José Casanova, avenida Pablo Picasso y el ya citado de La Almozara, todos ellos abiertos para su uso.



Además, la avenida de Navarra en su reforma integral, la prolongación de Tenor Fleta, la prolongación de Gómez Laguna o las conexiones con polígonos industriales son algunas de las infraestructuras realizadas en los últimos años.