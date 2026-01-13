Vox asegura que tendría que haber roto antes con el PP en Zaragoza: "Ese ha sido nuestro error"

La tensión entre Vox y el PP en Zaragoza ha vuelto a salir a relucir este martes durante las comisiones celebradas en el salón de Plenos. Concretamente, durante la Comisión de Presupuestos de Medio Ambiente y Movilidad, en la que el concejal de Vox, David Flores, ha justificado una vez más el rechazo de su grupo a las cuentas municipales para 2026.

"Este presupuesto consolida una tendencia alcista que se viene arrastrando desde hace años y que no siempre va asociada a mejoras reales para el ciudadano", ha acusado el edil. En este sentido, ha advertido a la concejal del área, Tatiana Gaudes, de que "gestionar en tiempos de vacas gordas es muy fácil, pero se está hipotecando el futuro de la ciudad para cuando lleguen las vacas flacas".

"Los ciudadanos no parecen estar satisfechos con varios servicios municipales, especialmente los de movilidad, limpieza y parques y jardines. Se trata de servicios ampliamente utilizados, pero que generan un creciente descontento entre la población. Su eficacia resulta cada vez más cuestionada, mientras que su coste no deja de aumentar, lo que, a juicio de la oposición, evidencia una gestión deficiente", ha señalado Flores, justificando así que su grupo le haya dado la espalda a los presupuestos "y no porque nos hayan llamado de Madrid", como asegura que acusan desde el PP.

"Entiendo que estén enfadados, pero en algún momento hay que decir que ya es suficiente de incumplimientos y medias tintas", ha afirmado Flores, señalando que 2027 ya "hubiera sido demasiado tarde". El edil ha reconocido que, quizás, la decisión de separarse del PP en Zaragoza "debería haberse dado antes" y ha admitido que "posiblemente ese haya sido el error".

Por su parte, Gaudes ha defendido la gestión del Gobierno municipal y no ha dudado en reprochar a VOX su postura. "Durante estos años hemos hecho un excelente trabajo entre ambos partidos, con grandes partidas como los 360.000 euros destinados a las zonas verdes en los barrios rurales", ha señalado. La popular ha lamentado que, "por cálculos electorales", el que ha calificado como "el mejor presupuesto de la historia, además de estar negociado con Vox, no salga adelante".

Gaudes ha acusado a Vox de cambiar de posición por motivos ajenos al debate local y ha asegurado que el adelanto de la implantación de la a Zona de Bajas Emisiones era conocido desde el mes de abril. "Lo único que ha cambiado es que estamos en campaña electoral", ha afirmado Gaudes, antes de pedir a la formación que reconsidere su postura. "Les pido que reflexionen y que cumplamos con el mandato que pidieron los ciudadanos", ha concluido.