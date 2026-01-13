Multan con 5.000 euros a un conocido bar de Zaragoza por sobrepasar el nivel de ruido permitido

Zaragoza es una ciudad que, cuando cae la noche, sigue latiendo a través de sus bares y locales de ocio repartidos por cada barrio. Esa misma vitalidad, sin embargo, deja a veces una resaca de sanciones cuando algunos negocios cruzan la línea de lo permitido y alteran la tranquilidad de los vecinos.

En algunos bares nocturnos, la música y las voces no se quedan dentro del local y terminan convirtiéndose en un murmullo incómodo que sube por las fachadas hasta las viviendas de los vecinos, superando los decibelios permitidos.

Para estos casos, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza recurre a las multas económicas para sancionar a aquellos que no cumplen con la normativa.

Este es el caso del bar Coco Bongo, situado en la calle Florentino Ballesteros, 5, en el barrio de Las Fuentes, que ha sobrepasado en más de 10 decibelios el nivel máximo de ruido permitido. Como consecuencia, el informe del consejo de Gerencia de Urbanismo de este lunes ha impuesto una sanción de 5.000 euros al establecimiento.​

Aunque no es el único establecimiento sancionado este mes por incumplir alguna de las normas fijadas para la actividad nocturna. La lista de locales expedientados demuestra que, más allá de la música alta, también el reloj se ha convertido en enemigo de algunos bares que estiran la jornada más allá de la hora marcada en sus licencias.​

Horario

En la calle Fray Juan Regla, en el barrio de Las Delicias, el bar El Chiringuito habría excedido el horario permitido en una hora y 50 minutos, por lo que podría recibir una multa de 1.800 euros. Ese margen extra de tiempo se traduce en una infracción que tiene reflejo directo en la cuenta del negocio.​

De igual manera, el establecimiento King Doner Kebab, situado en la avenida Santa Isabel, se enfrenta a otra sanción económica. Sus propietarios recibirán una denuncia de 1.501 euros por mantener el local abierto una hora y 55 minutos más de lo permitido en una ocasión y tres horas en otra jornada, un doble exceso que acumula minutos de más y también euros de menos.