¿Por qué está azul el agua de la fuente en la plaza de los Sitios de Zaragoza? Esto explican desde el Ayuntamiento

Tras la caída de un árbol este pasado lunes en la plaza de los Sitios, los técnicos de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza se han puesto a trabajar en la zona para averiguar lo sucedido y las posibles causas. En ese análisis, según ha informado esta mañana la concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, otros dos ejemplares de la zona podrían sufrir también daños.

Además, ha asegurado que desde este mismo lunes -cuando se produjo la caída del árbol en la zona- los técnicos se encontraban ya trabajando para apear el árbol. "Estábamos preparando el informe para la retirada del árbol cuando se produjo la caída", ha confirmado la edil.

Todavía se están investigando las causas de lo sucedido, aunque desde el Ayuntamiento ya barajan varias opciones, como que se deba a "la esperilización o a la humedad en la tierra de la plaza de los Sitios". Asimismo, ha afirmado que las labores de los técnicos continúan y que la zona sigue vallada para el análisis de otros dos ejemplares más en la zona.

De hecho, esta mañana, los técnicos de Parques han confirmado que la tierra que había debajo de los pinos caídos estaba "muy empapada de agua". Desde el Ayuntamiento explican que debido a la humedad se ha provocado el debilitamiento de su sustentación, "al margen de los problemas de inclinación que ya tenían desde hace tiempo y la espirilización de las raíces".

Es por eso que el trabajo de los técnicos se centra ahora en averiguar de dónde viene el agua, aunque ya se sospecha que podría venir de "alguna fuga en el vaso de la fuente o en sus conducciones". Para intentar averiguarlo y descubrir si hay fugas, los trabajadores han echado una tintura azul (inocua) al agua, dotando de ese color tan llamativo a la fuente.