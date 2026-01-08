Chueca le pide a Vox que sean "responsables" para aprobar los presupuestos: "Todos salimos perdiendo"

Natalia Chueca quiere sacar adelante los presupuestos de 2026 y no quedarse con los prorrogados. Tras el carpetazo antes de finalizar el año por parte de Vox, donde se negó a apoyar unas cuentas que fueron negociadas por ambas partes, la alcaldesa de Zaragoza ha tendido la mano al partido liderado por Julio Calvo. Así ha avanzado que se encuentran en negociaciones.

"Vamos a empezar a hablar para pedirles que sean responsables y que recapaciten que llevamos casi tres meses negociando", ha señalado la primera edil. En esta misma línea, Chueca ha indicado que ambos partidos "estábamos de acuerdo" sobre las cuentas.

Así, la alcaldesa ha rechazado que los "zaragozanos sean los paganos de esta situación política externa al Ayuntamiento, como son unas elecciones autonómicas". Por lo que ha criticado que la decisión tomada por el grupo municipal Vox es "bastante nefasta" para Zaragoza.

Ante esta nueva realidad a la que se enfrenta el Gobierno de Zaragoza liderado por el PP, Natalia Chueca ha querido llamar a la "responsabilidad" a todos los grupos políticos, desde Vox al PSOE y Zaragoza en Común para que "no bloqueen" Zaragoza.

"Todos salimos perdiendo y por lo tanto yo aquí apelo no solamente a Vox, sino también al Partido Socialista y a Zaragoza en común para que sean responsables para que se abstengan y dejen que la ciudad siga avanzando y se siga transformando como lo estamos haciendo los últimos años", ha reclamado la primera edil. Asimismo ha apelado a los votantes de Vox ya que "esperan que la política de Vox no bloquee la ciudad".

De esta forma ha recordado que la negativa de Vox supone la pérdida de 155 millones de euros al continuar con los presupuestos prorrogados cifrados en 978 millones de euros frente al incremento del 6% del negociado para 2026.

Así bien ha señalado que a través de este bloqueo se pueden ver amenazados algunos proyectos como el que este jueves se ha presentado, el CDM Zaragoza Sur, al que tiene que aportar el Ayuntamiento de Zaragoza 3,5 millones de euros. No sería el único ya que ha enumerado que grandes proyectos como La Romareda, la continuidad de la reforma del Huerva o calles que están en construcción como la plaza San Miguel o avenida de Valencia "se quedarían paralizados"

"No solamente afectaría a las inversiones sino también a cuentas tan básicas como la de personal con 18 millones menos, no se podrían pagar las nóminas a los propios funcionarios. También afectaría a los gastos corrientes en contratos como el transporte, la limpieza y jardines", ha remarcado.