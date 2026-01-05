Calurosa bienvenida a los Reyes Magos en Zaragoza antes de la cabalgata: "Este año nos hemos portado muy bien"

Entre ilusión, sonrisas y cánticos de los más pequeños que superaban un ambiente de puro invierno, los Reyes Magos de Oriente han llegado a Zaragoza. Lo han hecho con su séquito real y portando el oro, el incienso y la mirra.

A los pies de la escalinata del Batallador del parque Grande esperaban desde tiempo antes cientos de niños, quienes no han querido esperar más para ver a los protagonistas. Algunos incluso llevaban pancartas para sus majestades y coreaban sus nombres.

La mayoría prometían que habían sido buenos y soñaban con recibir muchos de los regalos que habían pedido, además de irse a dormir pronto. Entre ellos destacaban los relacionados con Stranger Things, así como juegos de mesa o ropa.

El paje real preparaba a los pequeños para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar, que, como estaba previsto, han aterrizado en la capital aragonesa minutos después de las 16.00, bajando por la escalinata del parque José Antonio Labordeta.

Los Reyes Magos han sido recibidos por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha deseado vivir una noche mágica. “Seguro que en Zaragoza no dejan carbón”, ha señalado.

Además, ha entregado a Melchor el mapa del nuevo recorrido de la cabalgata que empezará a 18.00.

Este ha sido el portavoz real y se ha dirigido a los niños y niñas presentes recordando que los regalos más importantes no son los que están bajo el árbol.

En este aspecto ha explicado que el oro simboliza a la familia, el incienso al amor y la mirra a las pequeñas cosas que son importantes.

Los tres reyes y sus acompañantes han recibido el calor de los zaragozanos a quienes han saludado y con quienes se han fotografiado en una calurosa salida en dirección al colegio Joaquín Costa, desde donde saldrá la cabalgata.

