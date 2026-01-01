Zaragoza eleva el gasto social a más de 113 millones de euros en el Presupuesto de 2026: un 11,25% más que el año pasado

El Ayuntamiento de Zaragoza destinará más de 113 millones de euros a políticas sociales en 2026, según el proyecto de Presupuesto Municipal presentado este jueves.

Las políticas sociales vuelven a situarse entre las principales partidas de las cuentas, con incrementos en la atención a personas mayores, colectivos vulnerables y familias.

El Área de Políticas Sociales contará con una dotación de 80,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,25% respecto a 2025. A esta cifra se suman otras partidas de carácter social repartidas en distintas áreas municipales.

En conjunto, el gasto social alcanzará los 113,4 millones de euros y se traducirá en una inversión de 162,23 euros por habitante, casi diez euros más que el año anterior. Es la cifra más alta registrada en la ciudad y confirma una tendencia al alza iniciada en 2019, cuando el gasto era de 115,5 euros por vecino.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha señalado que el presupuesto se centra en tres prioridades: el refuerzo de servicios para personas mayores y dependientes, la atención al sinhogarismo y el impulso de la conciliación familiar.

Ayudas a personas mayores

Uno de los principales aumentos se produce en el Servicio de Ayuda a Domicilio, que contará con 30,8 millones de euros, un 27% más que en 2025.

Se trata del contrato más voluminoso del área y uno de los mayores del Ayuntamiento, orientado a mejorar el servicio y las condiciones laborales de las trabajadoras.

También se incrementa la inversión en la residencia municipal Casa Amparo, cuya partida crece un 30% hasta los 723.000 euros. La teleasistencia sube hasta los 2,9 millones de euros para seguir ampliando el número de usuarios.

Además, se consolidan 845.000 euros para el concierto social con la Fundación La Caridad, que presta el servicio de comida a domicilio a personas mayores y dependientes.

Personas sin hogar

El presupuesto refuerza de forma notable las políticas de atención a personas sin hogar, un fenómeno que el Ayuntamiento vincula al contexto migratorio y a la inflación.

Tras la reforma del Albergue Municipal, que ha supuesto una inversión de más de cinco millones de euros, la partida para sus servicios se duplica y supera el millón de euros.

A ello se suman 125.000 euros para mejorar el equipamiento del albergue y nuevos convenios con entidades sociales que trabajan en la formación e inserción de personas sin hogar, como la Fundación Dolores Sopeña, Sercade, Gambaru o la Fundación San Ezequiel Moreno.

El Consistorio también incrementa la financiación de acuerdos con entidades que trabajan con otros colectivos vulnerables, como infancia, personas con discapacidad o población gitana.

Las políticas para mayores se mantienen, aunque su presupuesto desciende tras finalizar las inversiones del centro de convivencia Luis Buñuel.

El proyecto de Presupuesto incluye una partida inicial para redactar el nuevo centro de mayores de Torrero, cuya construcción está prevista entre 2027 y 2028.

Área de Juventud

El área de Juventud contará con 6,5 millones de euros. Destaca el aumento del 4,7% en las ayudas a la emancipación, que alcanzan 1,67 millones. Desde 2020, esta partida se ha cuadruplicado para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

Las políticas de igualdad dispondrán de 1,44 millones de euros. Se refuerzan especialmente las ayudas a la vivienda para mujeres víctimas de violencia, que aumentan un 50%, y los programas de igualdad y formación, que prácticamente duplican su dotación.

La conciliación familiar se consolida como una prioridad del Gobierno municipal. Como novedad, se destinarán 70.000 euros al nuevo espacio Concilia en la Escuela Infantil Parque Venecia, un servicio pionero que atenderá a niños de 0 a 3 años los sábados durante todo el año.

La red municipal de ludotecas y centros de tiempo libre crecerá un 6% hasta los 5,7 millones de euros, mientras que las colonias urbanas Zaragalla mantendrán su presupuesto para seguir ofreciendo actividades socioeducativas durante el verano.