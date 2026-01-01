Zaragoza cierra 2025 con 115 licencias concedidas para construir 2.670 nuevas viviendas, un 37,08% de VPA o públicas

El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido en 2025 un total de 115 licencias para la construcción de 2.670 nuevas viviendas en la ciudad, de las que 994 (un 37,08%) son viviendas de protección o públicas.

Todo esto supone un incremento del 53,71% de nuevas viviendas respecto a 2024 cuando se elevaron en la ciudad 1.737 pisos.

“De esta manera, el ritmo del sector de la construcción residencial bate su récord en los últimos 16 años y se sitúa cerca de los niveles de la primera década del siglo, dado que hay que remontarse a 2009 para obtener un dato similar (3.150 nuevas viviendas)”, ha especificado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

El año 2025 se cierra con 115 licencias concedidas, es decir 15 más que en 2024, de las que 112 han sido otorgadas por el Ayuntamiento para 2.062 pisos y otras 3 se articulan desde el Gobierno de Aragón.

“Zaragoza es un ejemplo en España en materia de vivienda”, ha apuntado Víctor Serrano, quien ha recordado, por zonas de desarrollo urbanístico, en 2025, “el mayor peso de la construcción de viviendas en la ciudad recayó principalmente en el Distrito Sur", que acapara el 56,74% de toda la ciudad con 1.515 nuevas viviendas: 689 libres y 238 VPA en Arcosur, y otras 388 públicas en Valdespartera que promueven Gobierno de Aragón y Ayuntamiento.

Le siguen Miralbueno con 221, Valdefierro con 220 (177 libres y 53 VPA), Actur Rey Fernando con 220 públicas del Plan Más Vivienda, y cierra el ranquin el área de la avenida de Cataluña con 146 pisos (51 libres y 95 de protección oficial).

Pero el impulso a la vivienda recorre buena parte de los barrios tradicionales, con 93 pisos nuevos en Las Fuentes, 79 en San José, 57 en el barrio del AVE en Delicias, o 56 en Parque Venecia en Torrero. A esto deben sumarse las licencias específicas de rehabilitación, que fueron 32 en todo el año para un total de 126 nuevos pisos recuperados.

Todos estos datos muestran, según Víctor Serrano, “que este Gobierno acertó cuando apostó por los desarrollos urbanísticos en la ciudad consolidada, en todos los barrios, tradicionales o nuevos, siguiendo lo dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana”.

Desarrollos urbanos

El Ayuntamiento de Zaragoza ha logrado activar en los últimos tres años áreas de desarrollo urbano de la ciudad consolidada que darán lugar a corto y medio plazo a la construcción de 28.042 viviendas, de las que un 46,85% (unas 13.139) serán de protección oficial.

Con todo ello, “si el parque residencial actual de Zaragoza se sitúa en unas 329.000 viviendas, el impulso de estos desarrollos urbanos supondrán incrementar un 8,52% el número de pisos en la capital aragonesa, a lo que deben sumarse todas aquellas construcciones fuera de estas grandes áreas de intervención, como pueden ser aquellas acometidas por promotores en solares concretos de la ciudad o las 2.300 viviendas públicas de alquiler asequible que impulsa el Ayuntamiento diseminadas en parcelas repartidas por toda la capital”, ha apuntado el consejero de Urbanismo.

En total, Zaragoza tiene en estos momentos 21 áreas de desarrollo significativas que están finalizando su ejecución o que lo harán a corto o medio plazo, dado que quince de ellas cuentan ya con la gestión administrativa y urbanística aprobada, avanzada o en tramitación, y que por tanto sus promotores podrán comenzar urbanización o construcción de viviendas, si no lo han hecho ya, en corto plazo, mientras que otras seis tienen el planeamiento aprobado y aún tienen por delante un proceso administrativo que concluir.