La uva y el marisco, grandes protagonistas de las últimas compras de Nochevieja: "Hoy esperamos vender unos 200 kilos"

En plena cuenta atrás para el fin de año, hay un ingrediente que no puede faltar en ninguna casa en Nochevieja. Como manda la tradición, todos -salvo algún despistado- despediremos el 2025 y daremos la bienvenida a 2026 a medianoche con las 12 uvas, deseando que el año que comienza nos traiga alegrías.

Sin embargo, todavía hay más de uno que ha esperado hasta el último día para comprar la uva, lo que ha hecho que multitud de personas se agolpen desde primerísima hora en el Mercado Central de Zaragoza para no quedarse sin ella.

Así, David Bonel, de Frutas Maqueda, espera vender a lo largo de este miércoles unos 200 kilos de uva y llegar a los 600 sumando los últimos días.

“Hoy esperamos que sea un día más tranquilo que ayer, porque tuvimos mucho trabajo. Hoy solo vienen los rezagados”, reconoce Bonel.

Igualmente, en los pasillos del Mercado Central hay otro gran protagonista, el pescado y el marisco fresco, con el deseo de que las mesas se llenen de productos casi recién pescados.

“Hoy se viene a comprar lo que queda para rellenar pasteles, comidas, aperitivos y entrantes, como almejas o navajas, que son todos frescos. Ayer y hoy era todo producto de cáscara, que es lo que menos aguanta en el frigorífico”, cuenta Jorge Chueca, de Pescados y Mariscos Chueca.

El primero en llegar a la fila del Mercado Central ha sido Miguel, que ha llegado desde Torrero unos 20 minutos antes de que abrieran las puertas para comprar el marisco de última hora. “He venido a comprar para la cena de hoy y para Año Nuevo, sobre todo algo de pescado y verdura”, destaca.

Con bastante antelación llegaba también Sergio, que llevaba en su lista de la compra productos como navajas, zamburiñas u ostras. “Solo suelo venir en Navidad, porque vivo en otro barrio, y aprovecho para comprar algo de mejor calidad”, resalta.

La pescadería también era el objetivo de Mónica, que ha aprovechado que había quedado a tomar café con unas amigas para hacer las últimas compras. “Se nota que aquí es producto fresco. No soy muy habitual, pero suelo venir a comprar aquí a la pescadería”, resalta.