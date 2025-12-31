El PSOE carga contra el Gobierno de Chueca por subir el billete de bus y tranvía: "Es más caro, pero el servicio no mejora"

El billete de bus y tranvía en Zaragoza sube su precio otro año más. A partir de este jueves, 1 de enero de 2026, se aplicará el 3,1% correspondiente al incremento del IPC, según han confirmado desde el Ayuntamiento, por lo que el viaje costará 1,70 euros y 0,55 si se hace con Tarjeta Bus.

Un incremento que desde el PSOE no han visto con buenos ojos. "Desde que la alcaldesa Natalia Chueca está en el Gobierno no ha parado de subir el precio del transporte público año tras año", ha acusado el concejal socialista, José María Giral, quien ha recordado que "cuando gobernaba la izquierda no se aumentó, pese al encarecimiento de los costes".

Asimismo, ha incidido en que medidas como la de que los menores de 14 años viajen gratis es "gracias al Gobierno de España", mientras que acusa al Ayuntamiento de Zaragoza de "perjudicar a las personas jubiladas". "Mientras el PSOE está revalorizando las pensiones, el PP en el Gobierno municipal no actualiza el incremento por lo que cada vez hay más jubilados que no pueden optar a la tarjeta gratuita", ha expuesto.

También ha criticado que Zaragoza se haya convertido en una de las capitales de España con el transporte público más caro, "por delante de otras como Madrid y Barcelona", pero que, sin embargo, "no se note en el servicio". "Sube el precio, pero la situación que viven los ciudadanos esperando al bus, por ejemplo, durante los fines de semana es una odisea", ha insistido Giral.

Ha sacado a relucir el retraso de los pliegos del autobús urbano de Zaragoza -que se lanzaron a licitación en el mes de octubre- supone que "las mejoras no llegarán este año, sino para 2027 que es cuando se pondrá en marcha el adjudicatario".

La subida en Bizi

Y no solo ha juzgado que se encarezca el precio del bus y del tranvía, también ha reclamado "que el servicio bizi pase a costar el doble". En este punto, cabe recordar que las bicis públicas contaban con un descuento durante el 2025 al ser el primer año que se implantaba el nuevo servicio.

También ha señalado Giral la "incertidumbre política" que "sufre" la alcaldesa Natalia Chueca, que pese a haber presentado los presupuestos no cuenta con el apoyo de Vox (necesario para la mayoría absoluta) para poder sacarlos adelante. Unas cuentas que, tal y como ha criticado Giral, "vienen con una subida del agua y de las basuras". Incremento que se acordó entre PP y Vox cuando se cerraron las ordenanzas fiscales.

Respuesta municipal

Desde el Gobierno municipal han lamentado que "una vez más, el PSOE de Zaragoza elige el ruido y la pancarta en lugar de la gestión seria y los números reales". "Es de un cinismo absoluto que el mismo partido que gobierna en España (PSOE), bajo cuya gestión hemos sufrido la mayor escalada de precios de las últimas décadas, se escandalice ahora porque los costes de los servicios municipales también suben", señalan.

Asimismo, recuerdan que el combustible, la electricidad y los costes de mantenimiento se han disparado por "la inflación que el Gobierno de Sánchez no ha sabido contener". Por tanto, acusan al PSOE de criticar en el Ayuntamiento las consecuencias económicas de las políticas que "ellos mismos aprueban en la Moncloa".

"El PSOE exige congelación de tasas pero, sistemáticamente, niega a los ayuntamientos la financiación necesaria. El Gobierno Central ha infrafinanciado el transporte urbano, obligando a las entidades locales a asumir un agujero económico insostenible. Si el PSOE local tuviera verdadera vocación de servicio, estaría exigiendo a Pedro Sánchez un fondo de transporte justo para Zaragoza, en lugar de intentar asfixiar las cuentas municipales para sacar rédito electoral", acusan.

Recuerdan también que todas las grandes ciudades del país "cuentan con subvenciones directas (independientemente de la cofinanciación que ahora se aplica) por parte del Gobierno central, menos Zaragoza". Por ejemplo,apuntan que el pasado 28 de octubre el Gobierno de España aprobó destinar 126 millones de euros al Consorcio de Transporte de Madrid; 149,3 millones de euros a la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona; 40 millones de euros a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia; o 47,5 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Desde el Gobierno de la ciudad insisten en que se ha optado por "la responsabilidad". "Una actualización moderada (un céntimo por viaje en tarjeta bus, la más ampliamente usada de forma mayoritaria) que permite seguir invirtiendo en la electrificación de la flota y la mejora de la red, garantizando que el servicio sea de calidad y sostenible en el tiempo. Y así evitar la subida de los impuestos", exponen, a lo que señalan que la alternativa del PSOE es la de "siempre": "Deuda, déficit y patada hacia adelante".

En la actualidad, el Ayuntamiento de Zaragoza cubre un coste por usuario del 68%, evitando así aplicar las tarifas reales que serían necesarias para alcanzar el equilibrio entre coste del servicio y los ingresos tarifarios. Es decir, al ciudadano le costaría 1,55 euros el viaje con Tarjeta Bus en vez de 0,55 euros, y el billete sencillo estaría en 4,75 euros en vez de 1,7 euros, por ejemplo.